天氣｜「風神」今晚入800公里範圍　三號強風信號擬明日黃昏前後發出　周中氣溫料降至19度

香港天文台預計，現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋風神，今晚將進入本港800公里範圍內，會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號。同時，本港受一股強烈東北季候風影響，風勢將會逐漸增強，今日稍後天文台將發出強烈季候風信號。在正午12時，風神集結在馬尼拉之西北偏西約70公里，預料向西北移動，時速約26公里，進入南海中北部。

天文台早上6時45分已發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，提醒市民慎防中暑。下午3時，天文台錄得氣溫32度，過去一小時京士柏錄得的平均紫外線指數是4，強度屬於中等。

▼天文台九天天氣預報▼