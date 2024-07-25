天氣｜颱風格美稍後登陸福建　本港需發出熱帶氣旋警告機會較低

酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，呼嘯市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。此外，天文台指強颱風格美正橫過台灣海峽，預料會在今日稍後登陸福建，隨後進入中國東南部內陸，與香港保持超過500公里的距離。除非格美登陸福建後採取較為偏西的路徑移動，否則其環流距離珠江口較遠，本港需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。同時，南海北部的西南季候風今日會轉趨活躍，今日稍後及明日初時本港離岸吹強風，高地間中達烈風程度。天文台會視乎本地風力變化，屆時考慮發出強烈季候風信號。
本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。晚上局部地區有驟雨及狂風雷暴。吹清勁西至西南風，稍後離岸吹強風，高地間中達烈風程度。天文台展望星期五有幾陣驟雨及雷暴，初時風勢較大。週末及下周初驟雨增多。
天文台又指，熱帶氣旋格美的外圍下沉氣流會在今日繼續為華南地區帶來酷熱的天氣，高溫亦可能觸發雷雨。預料格美會在今日橫過台灣海峽並移向福建，同時南海北部的西南季候風會轉趨活躍，星期五及週末廣東沿岸驟雨增多及有幾陣狂風雷暴。而一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨。