天氣｜颱風格美稍後登陸福建　本港需發出熱帶氣旋警告機會較低

酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，呼嘯市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。此外，天文台指強颱風格美正橫過台灣海峽，預料會在今日稍後登陸福建，隨後進入中國東南部內陸，與香港保持超過500公里的距離。除非格美登陸福建後採取較為偏西的路徑移動，否則其環流距離珠江口較遠，本港需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。同時，南海北部的西南季候風今日會轉趨活躍，今日稍後及明日初時本港離岸吹強風，高地間中達烈風程度。天文台會視乎本地風力變化，屆時考慮發出強烈季候風信號。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。晚上局部地區有驟雨及狂風雷暴。吹清勁西至西南風，稍後離岸吹強風，高地間中達烈風程度。天文台展望星期五有幾陣驟雨及雷暴，初時風勢較大。週末及下周初驟雨增多。