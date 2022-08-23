天氣｜馬鞍逼近香港 天文台發出一號戒備信號

【21:10更新】天文台發出一號戒備信號，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南偏東約740公里，即在北緯18.7度，東經120.2度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海東北部，大致移向廣東西部沿岸。

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【17:00更新】天文台下午5時更新特別天氣提示，指熱帶氣旋「馬鞍」正橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。

天文台又指，「馬鞍」在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐步靠近廣東沿岸。明晚(24日)本港風勢會增強，周四(25日)早上風勢會進一步顯著增強，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防雨防水浸的準備。

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【16:15更新】天文台表示，在下午4時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在碧瑤之東北偏北約190公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。

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【12:00更新】天文台指，在正午12時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在碧瑤之東北約230公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。

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【09:45更新】現時熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，在上午10時，馬鞍集結在碧瑤之東北偏東約240公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。

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【9:17更新】天文台在早上9時發出特別天氣提示，指按照現時預測路徑，熱帶氣旋馬鞍會在今日(23日)日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

明日天氣顯著轉壞 周四有狂風大驟雨

天文台又指，受到呂宋的地形影響，馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐漸靠近廣東沿岸。本港天氣會在明日(24日)稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強，星期四(25日)風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大至非常大浪及有湧浪。受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防雨的準備。