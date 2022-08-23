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2022-08-23 12:08:00

天氣｜「馬鞍」升級為強烈熱帶氣旋今晚闖港800公里範圍　屆時考慮發一號戒備信號 (持續更新)

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熱帶氣旋馬鞍預料今晚會進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。(天文台圖片)

熱帶氣旋馬鞍預料今晚會進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。(天文台圖片)

【12:00更新】天文台指，在正午12時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在碧瑤之東北約230公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。

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【09:45更新】現時熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，在上午10時，馬鞍集結在碧瑤之東北偏東約240公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。

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【9:17更新】天文台在早上9時發出特別天氣提示，指按照現時預測路徑，熱帶氣旋馬鞍會在今日(23日)日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

明日天氣顯著轉壞   周四有狂風大驟雨

天文台又指，受到呂宋的地形影響，馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐漸靠近廣東沿岸。本港天氣會在明日(24日)稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強，星期四(25日)風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大至非常大浪及有湧浪。受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防雨的準備。

本港地區令日天氣預測天晴。日間酷熱，部分地區有煙霞，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。(香港天文台)

本港地區令日天氣預測天晴。日間酷熱，部分地區有煙霞，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。(香港天文台)

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【08:45更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣。在上午8時，熱帶風暴「馬鞍」集結在碧瑤東北偏東約280公里，預料向西北移動，時速約20公里，大致移向呂宋北部。

本港地區令日天氣預測天晴。日間酷熱，部分地區有煙霞，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏西風。今日的最高紫外線指數大約是12，強度屬於極高。展望明日酷熱及有煙霞，稍後天氣轉壞，海有湧浪，晚間風勢逐漸增強。星期四風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪。

預料馬鞍今晚進入南海東北部

天文台指，高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱的天氣。預料熱帶氣旋馬鞍會在今晚進入南海東北部，星期三及星期四會靠近廣東沿岸並逐漸增強，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。馬鞍登陸的位置及強度仍然存在變數。隨著高空反氣旋再度增強，本周後期驟雨逐漸減少。

天文台預料預料熱帶氣旋馬鞍星期三及星期四會靠近廣東沿岸並逐漸增強，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。(香港天文台)

天文台預料預料熱帶氣旋馬鞍星期三及星期四會靠近廣東沿岸並逐漸增強，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。(香港天文台)

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