天氣｜高溫天氣持續 天文台發出黃色暴雨警告

【10:03更新】天文台在上午10時正發出黃色暴雨警告信號。暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

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【09:29更新】天文台發出特別天氣提示，高溫天氣持續！請補充足夠水分。天文台表示，華南地區風勢微弱，同時，驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時局部地區雨勢較大，下午短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約34度，吹輕微至和緩西南風。今日的最高紫外線指數大約是0.8，強度屬於低。展望未來一兩日持續酷熱，但局部地區有驟雨。下週中後期驟雨增多及有雷暴。

天文台指，高空反氣旋會在週末至下週初為華南帶來持續酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨會影響該區。隨著高空反氣旋減弱，並受高空擾動影響，下週中後期華南地區天氣不穩定，間中有大驟雨及雷暴。此外，熱帶氣旋桑達會在今明兩日橫過東海。