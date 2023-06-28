天氣｜黃色工作暑熱警告取消　今最高約32度　天文台：南海熱帶擾動或於海面消散 (更新)

【11:05更新】 天文台發特別天氣提示，稱位於南海東北部的熱帶擾動的組織仍較為鬆散，基於現時觀測資料，大氣環境不利該擾動進一步發展，並會維持為一個較弱系統，預料該擾動明日(29日)靠近廣東東部沿岸地區，與香港保持相當距離，或於海面上逐漸消散。天文台指，會繼續密切監測該擾動的動向。

【11:27更新】 勞工處早上11時20分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，提醒有需要的市民採取適當的防暑措施。

天文台表示，本港今早多處地區錄得5至10毫米雨量，而新界東部的雨量更超過20毫米。(香港天文台)

今 多雲有雨 部分時間有陽光及炎熱

【08:48更新】雷暴警告現正生效。天文台表示，本港今早多處地區錄得5至10毫米雨量，而新界東部的雨量更超過20毫米。此外，天文台發出特別天氣提示，指位於南海東北部的熱帶擾動今日維持為一個較弱系統並橫過該區。預料該擾動會在明日靠近華南沿岸，為該區帶來驟雨及雷暴。天文台會密切監測該擾動，並評估其發展為熱帶氣旋的機會。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區雨勢較大及有雷暴。日間部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩東至東南風。展望未來一兩日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。明日局部地區有雷暴。