天氣｜黃色工作暑熱警告取消　今最高約32度　天文台：南海熱帶擾動或於海面消散 (更新)

【12:20更新】黃色工作暑熱警告中午12時20分取消，歷時1小時。
【11:27更新】勞工處早上11時20分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，提醒有需要的市民採取適當的防暑措施。
【11:05更新】天文台發特別天氣提示，稱位於南海東北部的熱帶擾動的組織仍較為鬆散，基於現時觀測資料，大氣環境不利該擾動進一步發展，並會維持為一個較弱系統，預料該擾動明日(29日)靠近廣東東部沿岸地區，與香港保持相當距離，或於海面上逐漸消散。天文台指，會繼續密切監測該擾動的動向。
今多雲有雨 部分時間有陽光及炎熱
【08:48更新】雷暴警告現正生效。天文台表示，本港今早多處地區錄得5至10毫米雨量，而新界東部的雨量更超過20毫米。此外，天文台發出特別天氣提示，指位於南海東北部的熱帶擾動今日維持為一個較弱系統並橫過該區。預料該擾動會在明日靠近華南沿岸，為該區帶來驟雨及雷暴。天文台會密切監測該擾動，並評估其發展為熱帶氣旋的機會。
本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區雨勢較大及有雷暴。日間部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩東至東南風。展望未來一兩日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。明日局部地區有雷暴。
天文台又指，高空反氣旋會在今日為廣東帶來大致晴朗的天氣。現時位於南海東北部的熱帶擾動今日維持為一個較弱系統並橫過該區。預料該擾動會在明日靠近華南沿岸，為該區帶來驟雨及雷暴。而受廣闊低壓槽影響，週末期間至下週初廣東沿岸天氣不穩定。