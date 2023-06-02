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2023-06-02 15:00:00

天氣｜黃色工作暑熱警告取消10分鐘後再生效 下午3時再取消（持續更新）

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酷熱天氣警告生效，日間酷熱最高約33度。(資料圖片)

酷熱天氣警告生效，日間酷熱最高約33度。(資料圖片)

【15:00更新】勞工處提醒您：工作暑熱警告將於今日下午15時00分取消。

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【14:00更新】勞工處提醒您：黃色工作暑熱警告今日將於下午14時00分生效，表示部分工作環境的熱壓力頗高。

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【13:50更新】勞工處提醒您：工作暑熱警告將於今日下午13時50分取消。

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【11:50更新】勞工處提醒您：黃色工作暑熱警告今日將於上午11時50分生效，表示部分工作環境的熱壓力頗高。

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酷熱天氣警告現正生效。天文台表示，廣東沿岸風勢微弱。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩西至西南風。展望未來數天短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。稍後局部地區有雷暴。(香港天文台)

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。稍後局部地區有雷暴。(香港天文台)

天文台指，在上午5時，強烈熱帶風暴瑪娃集結在沖繩島之東北約140公里，預料向東北偏東移動，時速約28公里，橫過琉球群島一帶。

天文台指，預料受高空反氣旋影響，今日華南天氣酷熱。一股偏東氣流會在下週初為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。而一道廣闊低壓槽會在下週為南海北部帶來不穩定天氣。此外，現時位於琉球群島附近的熱帶氣旋瑪娃會在未來一兩日橫過日本以南海域，並逐漸演變成溫帶氣旋。

天文台展望未來數天短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱。(香港天文台)

天文台展望未來數天短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱。(香港天文台)

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