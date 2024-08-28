天氣｜黃色暴雨警告一度生效　預料每小時雨量逾30毫米 (更新)

【19:00更新】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【16:54更新】天文台在下午4時50分發出之有關黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【08:05更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，呼籲市民充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。天文台表示，華南沿岸風勢微弱。同時，高空擾動正影響華東，預料與其相關的驟雨會在今日稍後移近華南。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後局部地區雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴。吹輕微至和緩偏西風。