天氣｜黃色暴雨警告信號下午1時45分取消　山頂纜車因塌樹暫停服務　清水灣早上有水龍捲 (持續更新)

本港今日(21日)預料會有強烈狂風雷暴。天文台上午10時發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，至下午1時45分取消；雷暴警告同時亦正生效，有效時間至下午3時半。

早上11時05分左右，青洲和長洲分別錄得每小時約105公里和約100公里的猛烈陣風，而早上9時半左右清水灣有水龍捲報告，天文台其後發布9時32分至9時43分清水灣攝影機的畫面，可見水龍捲形成後在水上快速旋轉的過程。另外，山頂白加道中午12時許有大樹因天雨塌下，山頂纜車服務暫停。