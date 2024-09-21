天氣｜黃色暴雨警告信號取消　所有學校下午停課 (更新)

【13:55更新】天文台在下午1時55分取消黃色暴雨警告信號。 【13:20更新】天文台改發黃色暴雨警告信號。 【12:16更新】天文台表示，一個低壓區正橫過珠江口一帶，其強雨帶正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎雨帶的發展，提醒市民提高警惕，並留意最新天氣消息。位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，低壓槽上的一個低壓區已進入本港東部，受其相關雷雨帶影響，該區部分地區間中吹強風，但其持續風力及對流普遍較弱，現時尚未達到熱帶氣旋強度。該低壓區正位於香港天文台東北偏東約20公里，預料會維持一個較弱的系統，可能向西橫過香港。天文台會密切監測其可能發展及動向，市民請留意最新天氣消息。

【12:05更新】天文台在12時05分發出紅色暴雨警告信號，教育局宣布，所有學校今日下午停課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。 天文台指，位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而低壓槽上在香港天文台東北偏東約40公里有一個低壓區，其中心風力及對流較弱，現時尚未達到熱帶氣旋強度。預料其會向西移動，大致移向珠江口至廣東西部沿岸一帶。當該低壓區靠近本港時，本地部分地區風力可能會增大並有狂風雷暴，天文台會密切監測其發展及路徑，市民請留意天氣變化。

【11:53更新】天文台在11時45分發出黃色暴雨警告信號，及後發出局部地區大雨提示，指港島南區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。 【11:35更新】天文台表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天氣｜明起秋意至下周一二最低24度 新界料低一兩度 【10:20更新】本港氣溫未來幾日轉涼！天文台指，受廣闊低壓槽影響，周末(21日)及周日(22日)期間有驟雨及雷暴，預料一股東北季候風會在明早(22日)抵達華南沿岸，本港下周初氣溫逐步下降，下周一(23日)及下周二(24日)市區最低氣溫約24度，新界再低一兩度，多雲有雨，雨勢有時較密，風勢頗大及有幾陣雷暴。

另外，天文台早上9時50分發特別天氣提示，指位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而低壓槽上在香港天文台東北偏東約80公里有一個低壓區，其中心風力及對流較弱，現時尚未達到熱帶氣旋強度。預料其會向西移動，大致移向珠江口至廣東西部沿岸一帶。當該低壓區靠近本港時，本地部分地區風力可能會增大並有狂風雷暴。天文台會密切監測其發展及路徑，提醒市民留意天氣變化。 下周中期回暖 今起一連九日有雨 本港地區今日天氣預測方面，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。初時驟雨較多。日間最高氣溫約31度。吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。據天文台預測，今(21日)起至再下個周日(29日)，一連九天日日有雨。而下周中期氣溫會稍為回暖，周三(25日)和周四(26日)氣溫會升至最低25至26度；再下個周日(29日)預料氣溫介乎27至32度之間。