天氣｜黃色暴雨警告信號現正生效　清水灣早上有水龍捲 (持續更新)

本港今日(21日)預料會有強烈狂風雷暴。天文台上午10時發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，雷暴警告同時亦正生效，有效時間至下午1時半。天文台表示，早上11時05分左右青洲和長洲分別錄得每小時約105公里和約100公里的猛烈陣風、早上9時半左右清水灣有水龍捲報告。

料時速90公里猛烈陣風吹襲 天文台表示，與低壓槽相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，預測本港今日多雲，有大驟雨及強烈狂風雷暴。吹和緩至清勁東南風，高地吹強風，又發出特別天氣提示，預料會有高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港，呼籲市民在雷暴時到安全地方躲避，切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動。