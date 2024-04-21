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2024-04-21 11:49:35

天氣｜黃色暴雨警告信號現正生效　清水灣早上有水龍捲 (持續更新)

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本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(陳奕釗攝)

本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(陳奕釗攝)

本港今日(21日)預料會有強烈狂風雷暴。天文台上午10時發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，雷暴警告同時亦正生效，有效時間至下午1時半。天文台表示，早上11時05分左右青洲和長洲分別錄得每小時約105公里和約100公里的猛烈陣風、早上9時半左右清水灣有水龍捲報告。

天文台指早上約9時半清水灣有水龍捲報告。(天文台網站) 本港九天天氣預報。(天文台網站截圖) 本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(陳奕釗攝) 本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(陳奕釗攝) 本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(陳奕釗攝) 本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(陳奕釗攝) 本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(陳奕釗攝)

料時速90公里猛烈陣風吹襲

天文台表示，與低壓槽相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，預測本港今日多雲，有大驟雨及強烈狂風雷暴。吹和緩至清勁東南風，高地吹強風，又發出特別天氣提示，預料會有高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港，呼籲市民在雷暴時到安全地方躲避，切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動。

本周中期仍有幾陣驟雨

天文台展望未來一兩日間中有驟雨及狂風霤暴，雨勢有時較大，本周中期仍有幾陣驟雨，又指一道低壓槽會在未來一、兩日影響廣東沿岸地區，該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨着低壓槽逐漸減弱，本周中期廣東沿岸驟雨減少，但天文台預料本周後期華南會再度受低壓槽影響，該區有雷雨。上午10時，天文台錄得氣溫27度，相對濕度84%，過去一小時京士柏錄得平均紫外線指數為0.6，強度屬於低。

本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(資料圖片／蘇文傑攝) 本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(資料圖片／陳奕釗攝) 本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(資料圖片) 本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(資料圖片) 本港今日會有驟雨及狂風雷暴。(資料圖片／鍾式明攝)
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