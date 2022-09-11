天氣｜黃色火災警告酷熱警告生效 預測空氣質素達嚴重水平（更新）

酷熱天氣警告及黃色火災警告現正生效，天文台發出特別天氣提示，天氣炎熱可能影響健康，籲市民應保持警惕，多補充水分，火災危險性亦頗高。

天文台表示，廣東地區風勢微弱。在上午8時，強颱風梅花集結在台北之東南約420公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過台灣以東海域。

預測本港今日部分時間有陽光，局部地區能見度較低。日間酷熱，亦有一兩陣驟雨，最高氣溫約33度。今晚大致多雲。吹微風。今日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。展望未來數天天晴酷熱及乾燥。

環保署預測今日空氣 達「嚴重」水平

環境保護署自昨日（10日）錄得比正常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」健康風險級別，未來數日空氣污染仍會處於較高水平。



受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及持續酷熱，風勢微弱，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。



當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。