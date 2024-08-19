天氣｜黃雨警告取消 沙田區可能出現嚴重水浸

【14:15】 天文台發布局部地區大雨提示，指沙田區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。在下午2時15分的過去一小時，沙田區已錄得超過70毫米雨量。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【13:35】 香港天文台在下午1時35分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【13:05】天文台發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，九龍及西貢今早(8月19日)錄得約20毫米雨量。在上午8時，熱帶低氣壓雲雀集結在沖繩島之西南約210公里，預料向北移動，時速約18公里，移向東海。

本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁西南風。展望未來一兩日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本週後期驟雨逐漸減少，天色好轉。