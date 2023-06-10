天氣｜黃鴨來港招風雨？天文台：低壓區漸轉活躍下周或掛波 (更新)

【13:36更新】天文台在中午發出特別天氣提示，指現時位於北部灣一帶的低壓區會在明日(11日)於雷州半島附近徘徊，預料該低壓區會在下周一至周二橫過廣東西部沿岸及其鄰近海域，並有機會靠近珠江口一帶，屆時該區會有大驟雨及狂風雷暴。天文台稱，會密切監測該低壓區會否發展為熱帶氣旋及對本港的影響，提醒市民留意最新的天氣消息。 此外，天文台昨日在天氣隨筆中，預告下周初至中期更會有大驟雨及狂風雷暴，期間廣西的低壓區及華南沿岸的低壓槽會在未來數天漸轉活躍，並可能發展成熱帶氣旋及逼近本港。天文台指，會密切監測該低壓區會否發展為熱帶氣旋，雖然目前其強度及路徑仍存分歧，但不排除其發展為熱帶氣旋並相當接近本港，不排除本港需要發出熱帶氣旋警告信號，呼籲市民留意最新天氣消息。

今多雲有雨最高32度 【09:47更新】闊別港人10年的巨型黃鴨今起(10日)「打孖來」在金鐘添馬公園對開的維港海面與市民見面兩周，然而市民若要與兩隻黃鴨見面打卡，可能需要帶傘。事關天文台表示，位於廣西附近的低壓區以及華南沿岸的一道低壓槽正為該區帶來驟雨及雷暴；同時，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸。天文台早上9時15分錄得氣溫攝氏約29度，相對濕度84%。京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是0.3，代表強度屬於低；另外雷暴警告現正生效。 一連9日有雨 颱風古超料向北移動 天文台發出特別天氣提示，表示天氣炎熱可能影響健康，提醒市民保持警惕，多補充水分。預測今日大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹輕微至和緩偏南風。展望未來一兩日驟雨漸轉頻密，下周中期雨勢有時頗大及有狂風雷暴。 今早8時，颱風古超集結在馬尼拉之東北偏東約1,070公里，預料向北或東北偏北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。