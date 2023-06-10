天氣｜黃鴨來港招風雨？黃色暴雨警告信號取消　下周或掛波 (更新)

巨型黃鴨今起「打孖來」在金鐘對開的維港海面與市民見面。(資料圖片/董立華攝)

【21:15更新】天文台在晚上9時15分取消黃色暴雨警告信號。

------------------

【20:00更新】天文台在下午8時正發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台稱，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失，而且大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

------------------

【13:36更新】天文台在中午發出特別天氣提示，指現時位於北部灣一帶的低壓區會在明日(11日)於雷州半島附近徘徊，預料該低壓區會在下周一至周二橫過廣東西部沿岸及其鄰近海域，並有機會靠近珠江口一帶，屆時該區會有大驟雨及狂風雷暴。天文台稱，會密切監測該低壓區會否發展為熱帶氣旋及對本港的影響，提醒市民留意最新的天氣消息。

此外，天文台昨日在天氣隨筆中，預告下周初至中期更會有大驟雨及狂風雷暴，期間廣西的低壓區及華南沿岸的低壓槽會在未來數天漸轉活躍，並可能發展成熱帶氣旋及逼近本港。天文台指，會密切監測該低壓區會否發展為熱帶氣旋，雖然目前其強度及路徑仍存分歧，但不排除其發展為熱帶氣旋並相當接近本港，不排除本港需要發出熱帶氣旋警告信號，呼籲市民留意最新天氣消息。