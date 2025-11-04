熱門搜尋:
2025-11-04 17:01:46

天氣｜10月平均氣溫達27.4度　創有紀錄以來最高

上月平均氣溫達27.4度，創有紀錄以來最高。(資料圖片)

天文台表示，上月香港異常溫暖，平均氣溫27.4度及平均最低氣溫25.6度，兩者皆是有紀錄以來10月份最高，而平均最高氣溫29.9度是有紀錄以來10月份的第二高。

雨量遠較正常少

上月天文台共錄得7個熱夜，而酷熱天氣日數為4日，皆打破10月份紀錄。雨量亦遠較正常少，總雨量只有31.2毫米，是正常值120.3毫米的約26%。本年首10個月的累積雨量為2,545.2毫米，較同期正常值2,363.1毫米多約8%

受高空反氣旋影響，101日下午天文台氣溫上升至全月最高的33.6度，而108日錄得的最高氣溫為33.1度，是有紀錄以來最熱的寒露，1019日錄得的最低氣溫為28.2度，是有紀錄以來年內最遲出現的熱夜。直至1022日天氣顯著轉涼，天文台氣溫下降至全月最低的18.2度。

熱帶氣旋影響香港

此外，熱帶低氣壓麥德姆於101日在菲律賓以東海域形成，隨後三日向西北偏西移動，靠近廣東沿岸並逐步增強為颱風。隨着麥德姆靠近，104日下午本港本地風勢增強，當日下午至翌日本港普遍吹強風，離岸及高地的風力曾達烈風程度，而天氣轉為多雲，有幾陣狂風驟雨及猛烈陣風。

熱帶低氣壓風神則於1020日增強為強烈熱帶風暴並靠近廣東沿岸，隨後3日風神轉向西南偏西移動，橫過海南島以南海域並逐步減弱。在風神與強烈東北季候風的共同影響下，1021日本港普遍吹強風，高地間中達烈風程度。風神的外圍雨帶亦為本港帶來多雲及有幾陣雨的天氣。

