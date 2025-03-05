天水圍屋苑平台兩男一女上演活春宮　警拘3名16至18歲男女　檢太空油

一個屋苑上演「活春宮」事件。

網上近日流傳數段影片，從影片中顯示，兩男一女年輕人於一個屋苑平台懷疑性交。該名少女臉朝地，伏在地上，兩名少年則一前一後，一人跪在少女前方，左手按着其頭部，下體前後郁動，疑要少女為其口交，右手手持一支懷疑電子煙吸食，吞雲吐霧；另一人於騎於少女上方，更一度將少女褲子拉低，再脫下自己的褲子，疑似從後性交。

【21:32更新】

警方回覆《am730》查詢指，元朗警區刑事調查隊第十二隊人員經調查後，於今日以涉嫌「作出有違公德的行為」拘捕一名18歲本地男子、一名16歲本地男童及一名16歲本地女童。人員在該名18歲男子及16歲男童住所分別搜獲2粒及7粒懷疑含有依托咪酯(太空油毒品)的電子煙彈，他們涉嫌「管有危險藥物」罪名；而在該名16歲男童住所亦搜獲兩支伸縮警棍，他涉嫌「管有違禁武器」罪名。3名被捕人士現正被扣留調查。