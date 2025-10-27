天水圍有小學以遊戲取代默書學中英文　校長︰學生識字量更多

傳統的中英文教學以默書作為學生認字識字的第一步，位於天水圍的樂善堂梁銶琚學校（分校）本學年起取消中英文默書，改以多元化識字策略取代傳統死記硬背方式，包括遊戲化學習、電子平台及人工智能（AI）工具，讓學生在互動中自然掌握字詞。校長劉鐵梅表示，AI時代下學習模式需與時並進，新一代學生更需要貼近他們學習方式的教學方法。
學生即使默書高分寫作考試仍常出錯
劉鐵梅指出，雖然默書有助鞏固字詞，但實際教學中發現學生即使默書高分，在寫作或考試仍常出錯，反映默書只建立短期記憶。她認為應將時間投放於廣泛閱讀與多元學習，提升學生在語境中的理解與應用能力。
學生無默書壓力學習態度更積極
校方坦言，推行新措施初期，家長與教師或有疑慮，擔心失去評量工具及學習成效。學校透過講座、家長會及專家支援，逐步釋除疑慮。副校長張靜思補充，學生在無默書壓力下更主動預習，學習態度積極，成效更穩固。
英文科引入入 Phonics Wheels 拼音輪盤遊戲、BINGO、Word Search Challenge、Hangman 猜字遊戲等，中文科則設計律動活動、拼砌字卡，並善用Kahoot、Quizlet等平台提升互動性。AI亦融入教學，如以AI創作歌曲幫助學生記憶生字。
料默書將逐步被取代
劉鐵梅指，初步了解新措施有正面效果，例如學生善用默書的時間多看課外書籍，能更自主地選出自己需要加深記憶的字詞，進行温習；對老師提供的識字遊戲都感興趣，樂於完成；而老師在觀察學生的作文發現學生的識字量較以往多，在考試時能夠運用所學的字詞作答。學校稍後會以學生問卷、自評方式，客觀檢視新措施成效。
她相信，未來十年默書將逐步被更有效的識字教學模式取代，學校將持續培養學生的數碼素養與自主學習能力，迎接未來挑戰。