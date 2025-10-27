天水圍有小學以遊戲取代默書學中英文　校長︰學生識字量更多

傳統的中英文教學以默書作為學生認字識字的第一步，位於天水圍的樂善堂梁銶琚學校（分校）本學年起取消中英文默書，改以多元化識字策略取代傳統死記硬背方式，包括遊戲化學習、電子平台及人工智能（AI）工具，讓學生在互動中自然掌握字詞。校長劉鐵梅表示，AI時代下學習模式需與時並進，新一代學生更需要貼近他們學習方式的教學方法。

學生即使默書高分寫作考試仍常出錯

劉鐵梅指出，雖然默書有助鞏固字詞，但實際教學中發現學生即使默書高分，在寫作或考試仍常出錯，反映默書只建立短期記憶。她認為應將時間投放於廣泛閱讀與多元學習，提升學生在語境中的理解與應用能力。

