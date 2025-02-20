天水圍母嬰健康院兩兒童打錯針　涉事護士已被停職

天水圍母嬰健康院兩名兒童打錯針，涉事護士已被停職。(Google街景截圖)

衞生署今日(20日)表示，天水圍母嬰健康院為兩名原定接種乙型肝炎疫苗的兒童錯誤接種肺炎鏈球菌疫苗，正嚴肅調查和跟進事件，並已向受影響兒童的家長解釋及致歉。有關兒童目前沒有不良反應，經兒科專科醫生的評估，事件不會對涉事兒童構成健康風險。

覆核發現疫苗數量不一致

天水圍母嬰健康院按照恆常監察機制，在周一(17日)服務時段結束後覆核疫苗紀錄，發現在當日下午4時至5時30分時段疫苗數量不一致。上述時段內有7名兒童需接種乙型肝炎疫苗，但覆核已使用疫苗時察覺少用兩劑乙型肝炎疫苗，多用兩劑肺炎鏈球菌疫苗。經反覆核對後，確定該時段其中兩名兒童被錯誤接種了肺炎鏈球菌疫苗。