天水圍母嬰健康院兩兒童打錯針　涉事護士已被停職

衞生署今日(20日)表示，天水圍母嬰健康院為兩名原定接種乙型肝炎疫苗的兒童錯誤接種肺炎鏈球菌疫苗，正嚴肅調查和跟進事件，並已向受影響兒童的家長解釋及致歉。有關兒童目前沒有不良反應，經兒科專科醫生的評估，事件不會對涉事兒童構成健康風險。
覆核發現疫苗數量不一致
天水圍母嬰健康院按照恆常監察機制，在周一(17日)服務時段結束後覆核疫苗紀錄，發現在當日下午4時至5時30分時段疫苗數量不一致。上述時段內有7名兒童需接種乙型肝炎疫苗，但覆核已使用疫苗時察覺少用兩劑乙型肝炎疫苗，多用兩劑肺炎鏈球菌疫苗。經反覆核對後，確定該時段其中兩名兒童被錯誤接種了肺炎鏈球菌疫苗。
或轉介香港護士管理局跟進
初步調查顯示，事件屬人為錯誤。涉事母嬰健康院護士已被暫停注射疫苗的職務，如證實有關人員涉及違紀，會按既定程序處理。視乎進一步的調查結果，衞生署不排除將事件轉介香港護士管理局作適當跟進。衞生署已責成所有母嬰健康院加強前線人員的培訓。
衞生署醫護人員已聯繫全部7名受影響兒童家長，向他們致歉和講解衞生署跟進工作，亦已安排兒科專科醫生盡快為有關兒童進行詳細檢查，並會在適當時間為他們按計劃接種疫苗。經仔細評估後，相信事件不會對兒童構成健康風險