天水圍澳洲鴕鳥鴯鶓健康狀況良好　漁護署：至今未有人認領

一隻澳洲鴕鳥「鴯鶓」上周六（25日）被發現在天水圍馬路上狂奔，旁邊有私家車駛過，亦有網民指在濕地公園輕鐵站見到鴕鳥蹤影，牠四處遊蕩後，愛護動物協會在濕地公園附近尋獲牠，將牠捕獲後暫交由漁護署動物管理中心照顧，惟至今尚未有人認領。

仍未有人認領 鴯鶓

漁護署今日（29日）回覆傳媒查詢時指，該隻鴯鶓於本月25日被送往該署動物管理中心觀察，署方正根據《動物拘留所條例》（第168章）以指定方式處理，又指相關鴯鶓為成鳥，身高約1.3米，長約0.8米，現時健康狀況良好。如牠無人認領，經漁護署獸醫評估為健康狀況良好和適合被領養後，署方會把牠轉交伙伴動物福利機構安排領養。