天水圍貨倉三級火焚燒逾21小時　早上10時大致救熄(更新)

【11:50更新】直至上午十時，火勢大致被救熄。消防共動用8條喉及7隊煙帽隊灌救。約50人自行疏散到安全地方。火警中兩人不適，分別送往屯門醫院及天水圍醫院治理。
【08:32更新】天水圍廈村路一個物流公司的貨倉發生三級火警，由昨日中午約12時40分起火燃燒，已焚燒約17小時，至今日清晨5時半仍未撲熄。消防處由初步動用6條喉及6隊煙帽隊到場灌救，增派至7隊煙帽隊及8條喉到場灌救。消防處於早上8時10分於社交平台Facebook表示，經過消防處人員昨晚進行滅火工作，現場火勢已於早上6時12分被包圍。滅火工作仍在進行。
警方及消防處昨晚表示，火場面積200米乘200米，涉5個貨倉，主要儲存電器、衣物及雜物，部分貨倉已倒塌。經風險評估後，需鋪設輸水喉逾300米，下午1時33分將火警升為三級，以調派額外資源。消防在起火貨倉，救出5隻狗，全部無受傷，已交予狗主。另外， 1名倉庫職員，背部及頸部二級燒傷；另有1名消防員吸入濃煙不適。
消防處：估計滅火工作仍會維持一段時間
消防處在社交平台Facebook表示，處方已派出無人機進行高空火場勘察，並派出滅火機械人進入火場協助滅火行動，一直有監測濃煙濃度及毒性，暫未有發現有毒的情況，由於部分倉庫已倒塌，消防員入內有困難，故一直用動態風險評估模式評估危險，並盡量派出滅火機械人滅火。