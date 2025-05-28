天水圍貨倉三級火焚燒逾21小時　早上10時大致救熄(更新)

【11:50更新】直至上午十時，火勢大致被救熄。消防共動用8條喉及7隊煙帽隊灌救。約50人自行疏散到安全地方。火警中兩人不適，分別送往屯門醫院及天水圍醫院治理。

【08:32更新】天水圍廈村路一個物流公司的貨倉發生三級火警，由昨日中午約12時40分起火燃燒，已焚燒約17小時，至今日清晨5時半仍未撲熄。消防處由初步動用6條喉及6隊煙帽隊到場灌救，增派至7隊煙帽隊及8條喉到場灌救。消防處於早上8時10分於社交平台Facebook表示，經過消防處人員昨晚進行滅火工作，現場火勢已於早上6時12分被包圍。滅火工作仍在進行。