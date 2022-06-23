天水圍通宵停電無水 街坊徹夜難眠

中電電纜橋大火，致元朗、天水圍及屯門一帶大停電；天水圍部分地區電力昨(22日)早才陸續恢復正常，居民度過了停電、無水、斷網的一晚，徹夜難眼。有市民指，雪櫃「儲糧」全變壞要棄掉；想外出「醫肚」，卻因手機無電未能掃安心出行無法入食肆，不少居民早上要到商場排隊為手機充電，有熱心商戶見狀主動提供充電位，助解燃眉之急。

大火後，中電執行應變方案，天水圍部分屋苑即晚恢復電力，但天睛邨、天富苑、天悅邨及天澤邨近2萬戶凌晨未恢復供電。位於停電重災區天澤商場的日式餐廳負責人李先生憶述，停電時正值晚飯時段，餐廳內有不少客人，雖然燈光全無，但不少食客抱既來之則安之態度，即開着手機電筒照明，變成「燭光晚餐」。他指，事發一刻不在店內，知悉後即趕回餐廳了解，「一落的士，好多人好衝嚟問我發生咩事，其他地區係唔係都係咁，因為佢地手機無信號，唔知只係自己條邨、嗰區，還是全香港(有事)」。昨早他重返餐廳再了解情況，則發現商場的電話充電位附近聚集不少人，全是等候手機充電，於是即時由餐廳拉出拖板等，供街坊充電。他表示，電話屬必需品，此舉只是互相幫助，提供充電位亦只是舉手之勞。

