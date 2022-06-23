天水圍通宵停電無水 街坊徹夜難眠

中電電纜橋大火，致元朗、天水圍及屯門一帶大停電；天水圍部分地區電力昨(22日)早才陸續恢復正常，居民度過了停電、無水、斷網的一晚，徹夜難眼。有市民指，雪櫃「儲糧」全變壞要棄掉；想外出「醫肚」，卻因手機無電未能掃安心出行無法入食肆，不少居民早上要到商場排隊為手機充電，有熱心商戶見狀主動提供充電位，助解燃眉之急。
大火後，中電執行應變方案，天水圍部分屋苑即晚恢復電力，但天睛邨、天富苑、天悅邨及天澤邨近2萬戶凌晨未恢復供電。位於停電重災區天澤商場的日式餐廳負責人李先生憶述，停電時正值晚飯時段，餐廳內有不少客人，雖然燈光全無，但不少食客抱既來之則安之態度，即開着手機電筒照明，變成「燭光晚餐」。他指，事發一刻不在店內，知悉後即趕回餐廳了解，「一落的士，好多人好衝嚟問我發生咩事，其他地區係唔係都係咁，因為佢地手機無信號，唔知只係自己條邨、嗰區，還是全香港(有事)」。昨早他重返餐廳再了解情況，則發現商場的電話充電位附近聚集不少人，全是等候手機充電，於是即時由餐廳拉出拖板等，供街坊充電。他表示，電話屬必需品，此舉只是互相幫助，提供充電位亦只是舉手之勞。
被問到停電所帶來的損失，李先生指雖然餐廳未有後備電力，但有溫度較低的食材冷藏裝置，成功保存大部分食材，損失相對較輕。
同一商場的凍肉店「無咁好彩」，店員透露，停電是正值關門時間，當時以為很快會恢復電力，故只把食材放進雪櫃。惟相隔約12小時後才有電，大量食材變壞要丟棄。而昨日已有恢復電力的便利店，則須停售店內牛奶、乳酪、雪糕等奶類製品，店員指收到公司指引要停售，並等待回收產品。
一般家庭只有一個雪櫃，一晚停電，雪櫃內食材全入垃圾桶。居住在天澤邨許太稱，因擔心雪櫃溫度不穩令食材變壞，昨早須全部棄掉。停電無冷氣又無風扇，一家均徹夜難眠，加上讀幼稚園的兒子停課，夫婦只好請假休息及照顧兒子。食安中心提醒市民，指天氣炎熱，雪櫃無法製冷，攝氏4度至60度屬危險溫度，導致食物迅速變壞，建議市民如不肯定易壞食物是否安全，應直接丟掉。
大停電不但對市民不便，動物亦難受。居天恒邨的寧女士透露，停電一刻剛帶着愛犬及寵物車回家，最終要在樓下呆坐4個小時，待升降機恢復運作才能回家。但因未有電的家太熱，她擔心狗隻會中暑。養魚張小姐更擔心，因無電氣泵停運，即時找膠水樽鑽孔加棉花再注水，膠樽再放魚缸面，讓水緩慢滴入魚缸「土炮打氣」，她坦言抱試試心態，幸有驚無險，沒有魚兒死亡，但「擔心咗成晚。」