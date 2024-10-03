天水圍酒樓店長與女食客互罵　富臨集團：已對涉事員工作出嚴厲處分 (有片)

【10月3日更新】新增富臨集團回應 社交平台近日流傳一段「富臨酒家店長狂罵食客」影片，指位於天水圍天盛商場的富臨酒家店長與女食客爭執，二人以手機互影對方大頭，店長斥責女食客「妳一係坐低飲茶，一係就出去。我係管呢間舖嘅。巴閉過你啊！妳好有錢啊？有錢咪出去囉，呢到唔到妳鬧事」。有網民認為店員無論如何不應責罵客人，惟亦有人稱事出必有因。 富臨集團：已對涉事員工作出嚴厲處分 富臨集團今日(3日)向《am730》表示，高度關注日前(30日)旗下天水圍天盛商場富臨酒家分店店長與顧客發生爭執一事，內部已就事件展開調查。集團指，一直非常重視客人的用餐體驗，認為無論任何情況下，員工必須尊重顧客，提供優質及貼心的服務，因此已對涉事員工作出嚴厲處分。集團又對造成是次用餐不愉快體驗表示抱歉及遺憾，承諾會加強前線員工培訓，努力提升服務質素以滿足顧客期望。

另一男職員爆粗斥「妳慳X啲啦，我X妳」 該段長2分48秒的影片，由一名男網民周一（9月30日）於Facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」發布，指「天水圍天盛商場富臨酒家店長發惡責罵食客」。影片可見到一名穿黑色西裝的男主管，與一名中年女食客爭執，雙方取出手機互拍，引來同場其他食客注目。這時另一名較為年輕的男西裝職員加入指罵女子，「妳慳X啲啦，我X妳。妳望下妳自己啦，點樣影妳啊？」，女子回擊「X你老X，報警囉」，店長表示「你仲講？」，男職員則說「唔好X嘈喇，由X得佢發癲」。