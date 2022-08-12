天水圍醫院遙距會診糖尿病人 覆診零缺席 易掌握患者病情

彭育華(左一)指遙距服務為病人帶來多個選擇；右一、二分別為周妙芬和陳玉潔。(楊紀悠攝)

本港疫情持續，部分病人為減低染疫風險，或避免進出醫院，但對於經常需要應診的長期病患者卻避無可避。天水圍醫院糖尿病專科護士遙距診所去年7月試行透過「HA Go」手機應用程式提供視像診症服務，供只需諮詢應診的病人使用，同時可監管病人健康。

「HA Go」的「遙距醫療」於去年1月啟用，截至今年7月底已有15間醫院試行，涉及13個專科專職醫療及藥物補充診所服務，包括天水圍醫院糖尿病專科護士診所。

病人毋須為覆診請假 節省交通時間

曾小姐須定期到醫院覆診，因公司位於九龍灣，過往每次到元朗博愛醫院覆診，不得不請半日假。隨著醫管局推出天水圍醫院糖尿病專科護士遙距診所，她可在公司抽空覆診，大大減省了來回的交通時間。

新界西醫院聯網糖尿病中心顧問醫生陳玉潔稱，香港約有70萬人患有糖尿病，即每十人就有一人為糖尿病患者。醫療團隊均會跟進病人情況，其中護士團隊負責為病人提供糖尿病的教育資訊，如自我監察血糖、飲食，並適時調校糖尿藥物分量，以控制病情。