天水圍醫院遙距會診糖尿病人 覆診零缺席 易掌握患者病情

本港疫情持續，部分病人為減低染疫風險，或避免進出醫院，但對於經常需要應診的長期病患者卻避無可避。天水圍醫院糖尿病專科護士遙距診所去年7月試行透過「HA Go」手機應用程式提供視像診症服務，供只需諮詢應診的病人使用，同時可監管病人健康。
「HA Go」的「遙距醫療」於去年1月啟用，截至今年7月底已有15間醫院試行，涉及13個專科專職醫療及藥物補充診所服務，包括天水圍醫院糖尿病專科護士診所。
病人毋須為覆診請假 節省交通時間
曾小姐須定期到醫院覆診，因公司位於九龍灣，過往每次到元朗博愛醫院覆診，不得不請半日假。隨著醫管局推出天水圍醫院糖尿病專科護士遙距診所，她可在公司抽空覆診，大大減省了來回的交通時間。
新界西醫院聯網糖尿病中心顧問醫生陳玉潔稱，香港約有70萬人患有糖尿病，即每十人就有一人為糖尿病患者。醫療團隊均會跟進病人情況，其中護士團隊負責為病人提供糖尿病的教育資訊，如自我監察血糖、飲食，並適時調校糖尿藥物分量，以控制病情。
天水圍醫院去年7月試行糖尿病專科護士遙距診所服務，截至今年8月初共有37名病人合共視像應診83次，至今暫無人缺席覆診。陳玉潔指，不少病人因擔心到醫院覆診有染疫危險，會改期或缺席，難以嚴格監控病人身體狀況；反觀視像應診更能確保護士團隊掌握病人的病情。
天水圍醫院糖尿科副顧問護師周妙芬指，遙距護士診所服務方便不良於行的病人和須請假出席覆診的上班族，並能遷就其他較複雜療程的時間。
累計逾4000人曾遙距應診
醫管局醫療信息主管彭育華則指，「HA Go」手機應用程式能一站式預約、付費及面診，病人只須在穩定網絡、安裝應用程式並確保流動裝置支援「遙距醫療」功能即可。「HA Go」至今有逾160萬人下載、120萬人登記和100萬人啟動，「遙距醫療」亦服務超過4,000人，包括逾3,000名新冠確診病人。她期望將遙距護士診所服務推展至其他醫院，讓更多糖尿病患者受惠。