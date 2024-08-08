天水圍青年宿舍項目「琇居」今接受申請　提供672宿位　月租3500元

位於天水圍天秀路的悅品酒店，成為政府「青年宿舍計劃—將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下第四個獲批的青年宿舍項目。項目由天水圍居民服務協會基金會與億京合作推出，並命名「琇居」，合共提供336個房間、共672個宿位，月租平均3,500元。項目現正接受申請，最快可在10月1日入住。至今已接獲近100份申請。 項目由天水圍居民服務協會基金會與億京合作推出，基金會主席梁志祥表示，去年開始與億京商討合作，經歷大半年的磋商，最終雙方在租金上達成共識。他指，冀項目能夠把年輕人集中在一起，為他們提供適切的服務。

青年宿舍分一人及二人申請 青年宿舍可分為一人申請及二人申請，申請者須為年滿18歲但未滿31歲的香港永久居民；並須為在職人士，單人申請者的收入上限為28,000元；雙人申請者則為56,000元。申請者遞交申請後，會由評選委員會根據家庭狀況、居住環境等因素評估，並邀請申請者出席面談。 入住「琇居」每年須參與至少200小時服務 入住「琇居」的青年每年須參與至少200小時社區或志願服務。梁志祥表示，已聯繫區內關愛隊、青年和社區組織等合作。此外，項目亦重視與大灣區的交流，初步已聯絡前海創業基地，冀青年藉交流活動，認識祖國。