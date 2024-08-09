天水圍青年宿舍「琇居」 提供672宿位 月租3,500元 最快10.1入住

政府青年宿舍計劃下第4個獲批的項目「琇居」即日起接受申請。宿舍合共提供336個房間、共672個宿位，月租平均3,500元。項目昨特別舉辦招租會，合資格申請者最快可在10月1日入住，至今已接獲近100份申請。基金會表示，除著重青年的義工服務外，亦會加強與大灣區合作，包括創業交流等。
攝影：林靄怡
琇居由天水圍居民服務協會基金會與億京合作推出，本身是位於天秀路的悅品酒店，為「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第4個項目。基金會主席梁志祥表示，去年開始與億京商討合作，經歷大半年的磋商，最終雙方在租金上達成共識。他指，元朗及屯門青少年人口較多，冀項目能夠把年輕人集中在一起，為他們提供適切的服務。
青年宿舍可分為一人申請及二人申請，申請者須為年滿18歲但未滿31歲的香港永久居民；須為在職人士，單人申請者的收入上限為28,000元，個人資產上限為39.8萬元；雙人申請者則為56,000元，資產上限為79.6萬元。申請者遞交申請後，會由評選委員會根據家庭狀況、居住環境等因素評估，並邀請申請者出席面談。
申請網扯：TSW-YH
租金包水電上網每年檢討
琇居行政總監蔡承憲透露，成立的評選委會員會以申請者的居住環境、家庭狀況、社會參與和社區活躍程度等因素作評分，選擇適合居住者。倘申請獲接納，會按照入住者的性別，隨機編配居於同一房間，但事前會先安排面談，讓雙方了解彼此背景。
他指，租金包括水電及上網費，惟受樓層及景觀影響，租金介乎3,400至3,700元不等。租金會每年檢討，調整前會先交政府審批。
琇居設有4,000呎公共空間，包括公共煮食空間、健身室及多用途活動室等。每間房間近300呎，酒店設施包括床、衣櫃等基本上保留。除日常起居外，基金會亦計劃為入住的青年人舉辦茶道、文化藝術等不同的交流活動。
商討與關愛隊合作義工服務
此外，入住「琇居」的青年每年須參與至少200小時社區或志願服務。梁志祥表示，已聯繫區內關愛隊、青年和社區組織等合作，讓入住青年有機會參與他們的義務工作。此外，基金會亦重視與大灣區的交流，初步已聯絡前海創業基地，冀青年藉交流活動，認識祖國。此外，亦會為青年人舉辦職業導向，與來自不同行業的從業員見面及交流，協助規劃職業路向。
Adrian與May是其中兩位申請人，兩人均認為酒店附近設施齊全，交通方便。剛畢業的Adrian現職倉務員，月入約一萬。他指，由於居住的地方偏遠，希望入住青年宿舍，除節省交通時間，亦減低生活成本，幫助將來儲錢置業。現時就讀大專的May同時從事兼職文職工作，她現時與家人同住一單位，由於作息時間不同，不時與家人產生摩擦，故希望入住宿舍，有屬於自己的空間。