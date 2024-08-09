天水圍青年宿舍「琇居」 提供672宿位 月租3,500元 最快10.1入住

政府青年宿舍計劃下第4個獲批的項目「琇居」即日起接受申請。宿舍合共提供336個房間、共672個宿位，月租平均3,500元。項目昨特別舉辦招租會，合資格申請者最快可在10月1日入住，至今已接獲近100份申請。基金會表示，除著重青年的義工服務外，亦會加強與大灣區合作，包括創業交流等。 攝影：林靄怡

租金包水電上網每年檢討 琇居行政總監蔡承憲透露，成立的評選委會員會以申請者的居住環境、家庭狀況、社會參與和社區活躍程度等因素作評分，選擇適合居住者。倘申請獲接納，會按照入住者的性別，隨機編配居於同一房間，但事前會先安排面談，讓雙方了解彼此背景。 他指，租金包括水電及上網費，惟受樓層及景觀影響，租金介乎3,400至3,700元不等。租金會每年檢討，調整前會先交政府審批。 琇居設有4,000呎公共空間，包括公共煮食空間、健身室及多用途活動室等。每間房間近300呎，酒店設施包括床、衣櫃等基本上保留。除日常起居外，基金會亦計劃為入住的青年人舉辦茶道、文化藝術等不同的交流活動。