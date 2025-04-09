天水圍15歲女生疑校園內被非禮 警拘13歲男生准保釋候查

天水圍東華三院郭一葦中學本月發生一宗校園推撞事件，有網民在社交平台發文指，一名中三女學生在校內懷疑遭一名中一男生用手觸摸及推撞襲擊。警方同日以涉嫌非禮罪拘捕涉案13歲男生。
報道指該女生15歲，就讀中三，於4月3日早上10時在小息期間上樓梯時被一名中一男生用手觸碰及推撞。女生將事件告知家人後，立即報警求助。
警方今日表示，4月3日接獲報案，指一名15歲女童在天水圍一學校內懷疑被一名男童非禮，案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。經調查後同日在天水圍區拘捕一名13歲男童，涉嫌非禮。被捕男童已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。
女事主指控被校方禁止報警
有網民在Threads發文，稱女事主被一名中一男生用手觸摸及推撞，要入院接受治療。發文者指控，校方禁止女事主報警，令她只能「偷偷報警」，更質疑校方阻止救護車進入校園。據報警方當日下午約1時接獲報案，女生報稱懷疑遭非禮及襲擊，被送往屯門醫院治理，同日下午拘捕該名男生。
教育局：校方須嚴肅處理
教育局表示，十分關注事件，已於接獲學校通報後即時介入，提醒校方必須嚴肅處理，並為受影響學生提供適切支援。學校已啟動危機處理小組，會繼續與學校保持緊密聯繫，提供意見和協助。
東華三院：安排報案前 女生已自行報警
東華三院回應傳媒稱，校方於女生報稱被推撞後，立即聯絡其家長，並安排她在家長、老師及社工陪同下前往警署報案。女生於相關安排前已自行致電報警，事件亦已即時交由警方處理，會全力配合調查，校長及老師已親身探望該女生表達關懷，並詳細解釋學校處理安排。校方指已啟動危機處理小組，已協調班主任及社工，為相關學生提供情緒支援，至於事件的詳情，由於警方正在調查中，不便揣測。