天水圍15歲女生疑校園內被非禮 警拘13歲男生准保釋候查

天水圍東華三院郭一葦中學本月發生一宗校園推撞事件，有網民在社交平台發文指，一名中三女學生在校內懷疑遭一名中一男生用手觸摸及推撞襲擊。警方同日以涉嫌非禮罪拘捕涉案13歲男生。

報道指該女生15歲，就讀中三，於4月3日早上10時在小息期間上樓梯時被一名中一男生用手觸碰及推撞。女生將事件告知家人後，立即報警求助。

警方今日表示，4月3日接獲報案，指一名15歲女童在天水圍一學校內懷疑被一名男童非禮，案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。經調查後同日在天水圍區拘捕一名13歲男童，涉嫌非禮。被捕男童已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。