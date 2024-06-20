天水圍18歲少女遭Tesla撞斃 父母捐女兒器官遺愛人間（更新）

該名姓張的少女在屯門仁愛堂陳黃淑芳紀念中學讀中六，為應屆中學文憑試考生。該校副校長陳家俊回覆傳媒時表示，對於張同學離世，校方深表傷痛。陳副校續指，張同學成績中上，喜歡發掘新事物，深受同學和老師喜愛。校方昨日已即時聯絡與她較相熟的同學，提供情緒支援，今日（20日）亦會在班主任課向相關同學輔導。辦學機構仁愛堂將會為死者家屬提供適切協助。

詠嫻母親接受傳媒訪問時表示，女兒考完DSE後，在機場兼職處理行李工作，下午2時上班，每天中午出門前，必定掃好地摺好衫，事發時正前往上班，豈料從此天人永隔。在父母心中，詠嫻是上天的恩賜，快樂的小天使。張母指詠嫻多才多藝，喜歡跳舞唱歌，3歲起喜歡色彩，無師自通成為插畫師，她的畫作充滿色彩和正能量。

詠嫻父母指，詠嫻喜歡小朋友，希望將來成為一名幼稚園老師，父母知道她心存大愛，決定將她有用的器官捐贈幫人，並於女兒臨終前告訴她，相信她一定願意，張父亦表示，詠嫻的器官在其他人身上，感覺她仿佛仍活在世上。

張母希望涉事司機向他們道歉

面對女兒的不幸，他們以積極態度面對，父母是虔誠基督徒，相信女兒雖死，但在天堂活着，希望女兒「安心返到主身邊」。對於事故的責任，張父指「賠償都無意思，等法律制裁」；張母則希望司機向他們道歉。

27 歲姓鍾男司機昨日提堂

事發於周一（17日）下午1時06分，一輛Tesla電動車沿天福路往流浮山方向行駛，駛至港鐵天水圍站對開時，撞到18歲姓張女子，她被撞飛凌空拋起至數米外，其後由救護車被送往到屯門醫院搶救，情況一直危殆，經送院搶救留醫兩日後，延至昨日（19日）下午1時30分不治。涉案27歲姓鍾男司機被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件昨日在粉嶺裁判法院提堂。