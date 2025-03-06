天水圍3男女停車場平台活春宮 警拘16至18歲3男女 檢太空油毒品

天水圍發生「活春宮」,不雅事件！日前網上流傳數段影片，片中顯示3男女疑在一個屋苑平台性交，當中有人疑吸食電子煙，有街坊途經附近發現事件報警。警方昨拘捕涉事的3名16至18歲男女涉不雅行為，當中一人另涉管有違禁武器，警方在他們的住所檢獲疑含太空油毒品的電子煙彈。

網上流傳的影片中，看到2男1女少年疑在一屋苑平台上，似有性交行為，當時涉事少女趴在地上，而兩名少年則在少女一前一後位置，當中一少年左手按着少女頭部，疑要對方為其口交，右手則手持懷疑電子煙並吸食。另一少年將少女褲子拉低再有疑似性交動作。據報，事發地點為水圍天逸邨的停車場平台。