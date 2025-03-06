天水圍3男女停車場平台活春宮 警拘16至18歲3男女 檢太空油毒品

天水圍發生「活春宮」,不雅事件！日前網上流傳數段影片，片中顯示3男女疑在一個屋苑平台性交，當中有人疑吸食電子煙，有街坊途經附近發現事件報警。警方昨拘捕涉事的3名16至18歲男女涉不雅行為，當中一人另涉管有違禁武器，警方在他們的住所檢獲疑含太空油毒品的電子煙彈。
網上流傳的影片中，看到2男1女少年疑在一屋苑平台上，似有性交行為，當時涉事少女趴在地上，而兩名少年則在少女一前一後位置，當中一少年左手按着少女頭部，疑要對方為其口交，右手則手持懷疑電子煙並吸食。另一少年將少女褲子拉低再有疑似性交動作。據報，事發地點為水圍天逸邨的停車場平台。
目擊者詢少女是否有意識
3人的舉動被樓上途經街坊發現並喝止，有人操不純正廣東話向他們大叫，「𡃁仔呢度唔係hotel(酒店)」，惟兩涉事少年嘻皮笑臉答道「無嘢呀……得喇得喇」；目擊者並質問「嗰女仔係咪度㗎？有冇精神㗎佢？」意指正詢問涉事少女是否清醒、是否有意識；更大呼「我報緊警呀，依家」，著兩男生不可離開現場。兩名少年聽罷卻立即穿回褲子，而少女亦將褲子拉起，再抬頭查看。目擊者再質疑他們是否「食緊毒品」、「太空油？」一名少年則否認。
兩被捕少年家檢9粒太空油毒品電子煙彈
警方昨晚回覆本報查詢指，元朗警區刑事調查隊第十二隊人員經調查後，於昨日以涉嫌「作出有違公德的行為」拘捕一名18歲男子、一名16歲男童及一名16歲女童，3人均為本地人。警員在兩少男住所分別搜獲2粒及7粒懷疑含有依托咪酯(太空油毒品)的電子煙彈，涉嫌「管有危險藥物」；而在該名16歲男童住所更搜獲兩支疑似伸縮警棍，涉嫌「管有違禁武器」。3人正被扣留調查。消息指，涉案3人屬朋友關係，當中18歲男子與16歲女子為情侶關係。