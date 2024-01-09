天瑜仍需用強心藥　周父：相信她能感到大家的愛(有片)

8歲女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，至2020年5月在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故變成植物人。其爸爸多年來一直為女兒討回公道，他今日(9日)凌晨發文稱，天瑜情況較上周穩定，惟情況仍未算有很大好轉，至今仍需使用強心藥；而他自己切除腫瘤後，目前仍需進行電療及化療，不適反應亦日漸增強，未能逐一回覆網民慰問。

天瑜爸爸在fb群組「天瑜醫療事故關注組」指，過去一周天瑜的情況雖然不算有很大的好轉，但總算比上周穩定，血壓也沒有再出現大幅的上落，但直到昨日仍然需要使用強心藥。

他在影片中透露，自天瑜上周病情告急後，不少朋友特意到院探望，到病床前為她祈禱、為她送上慰問及祝福，包括兒童癌症基金會，會方知道天瑜情況後，人員到院為父女製作手模留念，兩人在瑪麗醫院醫護人員協助下，花費3小時完成手模。天瑜爸爸指，天瑜每次聽到這些陌生聲音，雙眼都會出現劇烈反應：「我真的相信，她絕對能感受到大家對她的愛。」

周父： 電療化療不適反應日漸強烈

對於自己在上月12日順利切除手臂上的惡性腫瘤後，天瑜爸爸表示，如今仍在進行電療及化療，並透露他昨(8日)到威院電療後，下午便到瑪麗醫院探望天瑜，而且電療化療的不適反應也日漸強烈，最近經常感到疲倦和胃痛，有點嘔心，乏力和頭暈的感覺，所以很多朋友的問候都未能逐一回復，希望大家見諒。