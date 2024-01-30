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2024-01-30 10:18:21

天瑜曾胃出血 無吃奶一周僅吊鹽水 父：你可以上天堂等爸爸

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天瑜爸爸昨日（29日）晚上在社交平台上傳影片，指天瑜上周胃出血，已差不多一周沒有喝奶，只靠吊鹽水和葡萄糖水維持，又指天瑜目前已完全沒有使用強心藥，「都是靠自己」。(天瑜醫療事故關注組FB)

天瑜爸爸昨日（29日）晚上在社交平台上傳影片，指天瑜上周胃出血，已差不多一周沒有喝奶，只靠吊鹽水和葡萄糖水維持，又指天瑜目前已完全沒有使用強心藥，「都是靠自己」。(天瑜醫療事故關注組FB)

手術期間因醫療事故變成植物人的8歲女童周天瑜，情況一直受到關注。天瑜爸爸昨日（29日）晚上在社交平台上傳影片，指天瑜上周胃出血，已差不多一周沒有喝奶，只靠吊鹽水和葡萄糖水維持，又指天瑜目前已完全沒有使用強心藥，「都是靠自己」。

天瑜爸爸昨日（29日）晚上在社交平台上傳影片，指天瑜上周胃出血，已差不多一周沒有喝奶，只靠吊鹽水和葡萄糖水維持，又指天瑜目前已完全沒有使用強心藥，「都是靠自己」。(天瑜醫療事故關注組FB) 天瑜爸爸昨日（29日）晚上在社交平台上傳影片，指天瑜上周胃出血，已差不多一周沒有喝奶，只靠吊鹽水和葡萄糖水維持，又指天瑜目前已完全沒有使用強心藥，「都是靠自己」。(天瑜醫療事故關注組FB) 天瑜爸爸昨日（29日）晚上在社交平台上傳影片，指天瑜上周胃出血，已差不多一周沒有喝奶，只靠吊鹽水和葡萄糖水維持，又指天瑜目前已完全沒有使用強心藥，「都是靠自己」。(天瑜醫療事故關注組FB) 天瑜爸爸昨日（29日）晚上在社交平台上傳影片，指天瑜上周胃出血，已差不多一周沒有喝奶，只靠吊鹽水和葡萄糖水維持，又指天瑜目前已完全沒有使用強心藥，「都是靠自己」。(天瑜醫療事故關注組FB) 天瑜爸爸昨日（29日）晚上在社交平台上傳影片，指天瑜上周胃出血，已差不多一周沒有喝奶，只靠吊鹽水和葡萄糖水維持，又指天瑜目前已完全沒有使用強心藥，「都是靠自己」。(天瑜醫療事故關注組FB) 天瑜爸爸上月發文，天瑜心臟開始衰竭，就算用強心藥都起不了很大作用，生命可能已經正在倒數，家人已做最壞打算。(天瑜醫療事故關注組FB) 天瑜爸爸上月發文，天瑜心臟開始衰竭，就算用強心藥都起不了很大作用，生命可能已經正在倒數，家人已做最壞打算。(天瑜醫療事故關注組FB) 天瑜爸爸上月發文，天瑜心臟開始衰竭，就算用強心藥都起不了很大作用，生命可能已經正在倒數，家人已做最壞打算。(天瑜醫療事故關注組FB)

沒用強心藥靠自己 「好叻女係咪呀」

影片所見，罹患癌症的天瑜爸爸在床邊跟她輕聲說話，指天瑜腸胃不蠕動，吃的東西完全不消化，已差不多一周沒有吃奶，只能吊鹽水和給予一些葡萄糖水。他又表示，天瑜已停用強心藥，現在都是靠她自己努力，「好叻女，係咪呀？」。

父因流感及電化療　近日虛弱減探望 

天瑜爸爸表示，自己早前患流感，加上做電療和化療後身體虛弱無法出門，所以一直沒有去看天瑜，直到周日稍為好點才能再到醫院探望。他又對天瑜說，如果覺得很累、很不舒服，想要「覺覺豬」可不用苦撐，「你已經好努力，爸爸都不會怪你，你可以上天堂去等爸爸，爸爸怕你辛苦」、「天堂上面有爺爺照顧你，爸爸日後都會去天堂找你」。

上月指心臟衰竭 「生命或已正倒數」

天瑜爸爸上月發文，天瑜心臟開始衰竭，就算用強心藥都起不了很大作用，生命可能已經正在倒數，家人已做最壞打算，「與其讓她繼續受苦，倒不如讓她舒舒服服地回到天鄉，相信這也並不是最壞的結局。」

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