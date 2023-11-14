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2023-11-14 11:37:45

天瑜爸爸周三切除肺葉癌細胞　稱「一定會戰勝這場硬仗」(有片)

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周父昨日去醫院探望天瑜，交代過兩天就要做手術切除肺葉上的癌細胞。(網上截圖)

周父昨日去醫院探望天瑜，交代過兩天就要做手術切除肺葉上的癌細胞。(網上截圖)

多年來為因醫療事故變成植物人的女兒周天瑜討回公道的天瑜爸爸，今日凌晨(14日)在facebook「天瑜醫療事故關注組」發文透露，將於本周三(16日)到醫院做手術，切除肺葉上的癌細胞，強調「一定會戰勝這場硬仗」。周父在影片中又透露會在12月5日再切除手臂上的癌細胞，接著會再進行為期6周的電療和化療，以根治肺部淋巴上的癌細胞

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形容自己「好多螞蟻要捉」

周父凌晨發帖，並上載一段約5分鐘的影片。帖文表示他昨日特意去醫院探望天瑜，稱「雖然跟天瑜一起相處的日子只有短短三四年，但她留給我的所有回憶，都肯定是我生命中最難忘最開心的時刻。自己過兩天就要進行手術，切除肺葉上的癌細胞，今天特意去醫院告訴天瑜這事，告訴她，為了可以看到她的康復，爸爸一定會戰勝這場硬仗。」

周父的影片就說未來一段時間忙碌，將於本周三(15日)到醫院切除左肺葉的癌細胞，12月5日再切除手臂上的癌細胞，又指肺另一邊淋巴亦有癌細胞，故需要接受電療、打針及吃藥。他在影片中形容自己「好多螞蟻要捉，係咪呀？好似你以前咁樣啦，爸爸以前陪你去打針針食藥，去捉螞蟻，係咪呀？今次爸爸自己要做。」惟他說會像女兒一樣勇敢面對不流淚，又指數日曾發夢看到她正常生活。

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