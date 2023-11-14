天瑜爸爸周三切除肺葉癌細胞　稱「一定會戰勝這場硬仗」(有片)

多年來為因醫療事故變成植物人的女兒周天瑜討回公道的天瑜爸爸，今日凌晨(14日)在facebook「天瑜醫療事故關注組」發文透露，將於本周三(16日)到醫院做手術，切除肺葉上的癌細胞，強調「一定會戰勝這場硬仗」。周父在影片中又透露會在12月5日再切除右手手臂上的癌細胞，接著會再進行為期6周的電療和化療，以根治肺部淋巴上的癌細胞。

形容自己「 好多螞蟻要捉」 周父凌晨發帖，並上載一段約5分鐘的影片。帖文表示他昨日特意去醫院探望天瑜，稱「雖然跟天瑜一起相處的日子只有短短三四年，但她留給我的所有回憶，都肯定是我生命中最難忘最開心的時刻。自己過兩天就要進行手術，切除肺葉上的癌細胞，今天特意去醫院告訴天瑜這事，告訴她，為了可以看到她的康復，爸爸一定會戰勝這場硬仗。」