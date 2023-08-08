天瑜爸爸證患癌已擴散肺部 長年奔波加上抑鬱症 「為子女及太太繼續支撐下去」

「上天這次又給我新的考驗。」天瑜爸爸昨日（7日）在社交平台發帖文，指自己接下來一段長時間需要接受治療，「可能因為過去幾年來的奔波，加上長期的抑鬱情緒，現在終於把自己身體搞垮了。」今日（8日）天瑜爸爸接受《晴報》訪問親揭自己患癌的消息，表示少不免擔心，但為了家人會樂觀堅強地面對。

天瑜爸爸證實患上「 原發性惡性肌肉瘤」

女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，至2020年5月在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故而變植物人至今逾3年，天瑜於6月時度過了8歲生日。天瑜爸爸受訪時表示，5月發現右手手臂出現腫塊，但不會痛楚，最初沒太上心，只在身體檢查時向醫生提及，其後卻被轉介至骨科接受檢查。經過一連串電腦掃描、抽組織等檢查，證實該腫塊為原發性惡性肌肉瘤，而且有高度擴散風險的高毒性，目前癌細胞已擴散至左肺部。

醫院將安排天瑜爸爸治療

天瑜爸爸指，目前身體沒有嚴重不適，只是從上周起腋下的淋巴位置有輕微痛感，並沒影響活動能力，日常游泳時亦無不妥。他指醫生表示，重點為手術、化療及電療3個方向，待完成所有檢查後，或在8月中確定方案，再展開治療，目前自己亦正接受註冊中醫師吳錦的治療。