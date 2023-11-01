天瑜爸爸：刑事調查有好開始　接下來要為自己健康而戰

多年來為因醫療事故變成植物人的女兒討回公道的天瑜爸爸凌晨在社交平台Facebook「天瑜醫療事故關注組」發貼文，指在他的法律團隊陪同下，昨日(10月31日)終於在灣仔警察總部港島重案組落口供。他指，民事索償方面已經跟醫管局達成和解，刑事方面也已經有了一個好的開始，接下來的日子要轉往另一戰場，為自己的健康而戰。

天瑜爸爸指，警方將會就天瑜醫療事故正式展開刑事調查，故此不太方便説太多的內情。他指，刑事調查可以是一件很漫長的事，自己的健康情況亦不太明朗，不敢肯定是否能有機會在有生之年看到涉事醫生被繩之於法的一天，只能寄望人員早日完成調查。