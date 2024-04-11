天瑜離世1個月｜父：腫瘤消失病情受控 惜天瑜已不在

因醫療事故變成植物人的8歲女童周天瑜於3月10日離世。本身患有惡性肌肉瘤及肺癌的天瑜爸爸，昨日（10日）在社交平台發文，抒發一個月以來的感受及交代近況，指自己在3月底時進行全身電腦掃瞄檢查，醫生指治療結果十分理想，身上原有腫瘤的位置已消失，未有癌細胞擴散跡象，病情已受控，「可惜當我終於熬到了這天的時候，天瑜已經不在了。」

天瑜爸爸指女子離開後，心情未有太大起伏，朋友見他出奇的平靜，還擔心會是「隱性抑鬱」。他坦言刻意不讓自己停下來，每天盡量為自己安排事情，怕一停下來會胡思亂想，又指以前習慣探望天瑜時向她傾訴生活瑣事，「現在沒有了她作我的聆聽者，還好還有你們繼續做我的樹洞。」

天瑜爸爸公布病情已經受控，癌症指數亦回復到健康水平。然而他說:「聽到這個天大的好消息，我卻笑不出來，反而瞬間破防，一秒涙崩。」天瑜爸爸回憶近半年經歷兩次大手術、數十次電療和多次化療，當中由於手術或其他副作用所引起的各種皮肉之苦和心理上的煎熬，「實在是點滴在心頭」。自己曾試過電療後手臂皮開肉裂，痛得像被火燒，傷口不斷滲著膿水，完全無法入睡；亦曾試過電療肺部期間食道發炎，痛得幾乎沒法進食；也試過早上在沙田威爾斯親王醫院做完電療，下午就要跑到瑪麗醫院去看天瑜，「常常累得伏在天瑜的病床上睡著了」。

天瑜爸爸續說，當時支撐著他的就是希望有朝可告訴女兒「爸爸康復了，你也要加油！」然而當他將這些痛苦和折磨一一捱過後，天瑜已經離開了。「但我仍然相信，她會知道的，她已經化身成小天使，在天上守護著我們。」他又說，一定會好好利用餘生，盡量多做好事，「因為只有這樣，將來我才有機會在天堂裏再次碰見天瑜。」