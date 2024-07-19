天眼直擊｜九龍灣餐廳貓店長「泰妹」安全被尋回　警拘年輕男女(更新)

【7月19日更新】九龍灣淘大商場一間泰國菜餐廳「泰Cool」有唐貓「泰妹」遭人偷走，並上載閉路電視片段，見到涉案人疑為一名年輕女子。警方表示，調查後拘捕兩名分別17歲及18歲的男女，貓隻沒有受傷，已經交還貓主。

店主「好感動」 承認有 疏忽

警方指，周三(17日)下午約5時15分接獲報案，指有一隻貓在同日凌晨懷疑被人從牛頭角道一店舖盜去。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第七隊(動物專隊)跟進，並在調查後昨日(18日)於彩德邨拘捕一名17歲女童及一名18歲男子，涉嫌盜竊。兩名被捕人現正被扣留調查。該貓隻沒有受傷，並已交還予貓主。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年。