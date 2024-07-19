天眼直擊｜九龍灣餐廳貓店長「泰妹」安全被尋回　警拘年輕男女(更新)

【7月19日更新】九龍灣淘大商場一間泰國菜餐廳「泰Cool」有唐貓「泰妹」遭人偷走，並上載閉路電視片段，見到涉案人疑為一名年輕女子。警方表示，調查後拘捕兩名分別17歲及18歲的男女，貓隻沒有受傷，已經交還貓主。
店主「好感動」 承認有疏忽
警方指，周三(17日)下午約5時15分接獲報案，指有一隻貓在同日凌晨懷疑被人從牛頭角道一店舖盜去。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第七隊(動物專隊)跟進，並在調查後昨日(18日)於彩德邨拘捕一名17歲女童及一名18歲男子，涉嫌盜竊。兩名被捕人現正被扣留調查。該貓隻沒有受傷，並已交還予貓主。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年。
「泰Cool」事後再在facebook發文，表示已經接了「泰妹」回家，坦言「好感動」，並承認自己亦有疏忽，被捕人父親一直向他們道歉，並感謝警方及一直跟進事件的傳媒。
唐貓「泰妹」遭少女抱走
【更新7月18日】一隻泰國餐廳的貓店長「泰妹」被抱走失蹤，負責人急尋貓。
九龍灣淘大商場一間泰國菜餐廳「泰Cool」有兩隻「貓店長」，分別是「泰仔」和唐貓「泰妹」。今日店舖職員發現「泰妹」失去蹤影，翻查閉路電視片段，發現「泰妹」昨日（17日）凌晨2時許被一名女子抱走。店舖負責人於是在facebook專頁發文尋貓，上載少女將貓抱走的錄影片段，希望有人可以提供消息，偷貓者盡快交還「泰妹」；昨午亦到秀茂坪警署報案，警方現正調查案件。不過他說少女如盡快交還「泰妹」，他不會追究，然而至今仍未有任何消息。
店舖負責人已報警
店舖負責人指，被偷走的貓店長「泰妹」是一隻七個月大的啡白虎斑色貓，性格熱情及不怕陌生人。「泰妹」平時在店內活動，凌晨5時職員收工前就會將「泰妹」放回貓籠內，然而昨日卻不見「泰妹」蹤影。他估計有人趁職員工作時「行開行埋」時將貓偷走。店舖人員其後翻查閉路電視錄影，發現凌晨1時許，有一名少女在門口逗玩「泰妹」及拍照。約一小時後，少女折返將「泰妹」抱走。