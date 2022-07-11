天眼直擊｜元朗私家車撞死貓不顧而去全城緝兇 42歲男司機今被捕

【11/7/2022 18:00更新】警方追查後，今日拘捕一名姓薛42歲男司機，據悉他任職裝修工人，而他並非車主，車主事發當日因事被其他執法部門扣查。

-----

元朗有私家車撞死貓隻後不顧而去，事件曝光後引起公憤。網上流傳一段閉路電視影片，見到一輛車牌為XZ 4259的黑色私家車，在一條狹窄村路撞倒路中間一隻貓，貓隻遭捲入車底並懷疑被輾過，一拐一拐走到路邊倒地不起，私家車司機事後未有停車，反而不顧而去。貓主驚悉事件後翻看閉路電視，發現貓隻曾被涉案私家車輾過，立即報警求助。有網民質疑司機當時慢駛，不可能看不到黃貓，而且輾過貓亦會感覺到，質疑司機是故意撞向貓隻且不顧而去。

警方列「交通意外後不顧而去」跟進

警方表示，接獲一名65歲姓唐的貓主報案。案發時間為上周四(7日)下午約3時，一輛私家車於元朗欖堤東路，撞倒一隻貓後沒有停車，貓隻當場死亡。案件最初列為「交通意外-動物受傷」處理，及後改列作「交通意外後不顧而去」跟進，暫未有人被捕。

根據《2021年道路交通（修訂）條例》司機如撞到貓或狗必須停車。《道路交通條例》亦訂明，如有車輛發生意外而導致不在車內的動物受到傷害，司機必須停車，並須向警務人員或有合理理由提出要求的人提供包括姓名和地址的個人資料，否則須在24小時內盡快報警。現時動物的定義涵蓋馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊，修訂生效後將包括貓和狗。如司機在意外發生後無停車，可處罰款10,000元和監禁12個月；沒有提供個人資料且沒有在意外發生後24小時内報警，則可處罰款25,000元和監禁6個月。