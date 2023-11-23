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2023-11-23 12:14:52

天眼直擊｜大埔男酒吧消遣遭尋仇 偕同伴擸凳掟雜物擊退6刀手

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事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場

事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場

大埔酒吧發生斬人案，社交平台近日流傳三條在大埔一間酒吧的閉路電視片段，顯示周日（19日）凌晨321分，三人坐在酒吧消遣期間，突然有6名刀手闖入向其中一男施襲，遇襲男及其友人隨即擸凳及掟雜物反擊，最終6名刀手狼狽逃離現場，事件中一人遇襲受傷。據悉，事件與黑幫一名頭目本月初在荃灣遇襲案有關，不排除有人尋仇斬人。

三人坐在酒吧消遣期間，突然有6名刀手闖入向其中一男施襲 三人坐在酒吧消遣期間，突然有6名刀手闖入向其中一男施襲 遇襲男子反應迅速即時「彈起」閃避，並跨過鄰桌朝門口方向逃走，但落地時跌倒，多名刀手一擁而上施襲。 遇襲男子反應迅速即時「彈起」閃避，並跨過鄰桌朝門口方向逃走，但落地時跌倒，多名刀手一擁而上施襲。 遇襲男子反應迅速即時「彈起」閃避，並跨過鄰桌朝門口方向逃走，但落地時跌倒，多名刀手一擁而上施襲。 遇襲男子反應迅速即時「彈起」閃避，並跨過鄰桌朝門口方向逃走，但落地時跌倒，多名刀手一擁而上施襲。 有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。 有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。 有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。 有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。 有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。 6名刀手及後狼狽逃離現場，過程約20秒 事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場 事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場 事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場 事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場

疑涉黑幫頭目月初荃灣遇襲案

事發地點為大埔運頭角里一間酒吧，閉路電視片拍攝時間為1119日凌晨321分。片段開始，有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。遇襲男子反應迅速即時「彈起」閃避，並跨過鄰桌朝門口方向逃走，但落地時跌倒，多名刀手一擁而上施襲。此時事主頑強抵抗，迅速推開前方一兩人，並走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後見形勢不對，狼狽逃離現場，整個過程約20秒。

警方稱28歲男受傷 正追緝6疑犯

警方表示當日凌晨3時許接報，指多名男子持武器進入大埔運頭角里一間酒吧襲擊一枱客人，惟警員到場時所有人士已離開。翻查閉路電視錄影，發現有6人持武器襲擊兩人，並往廣福道方向逃去。其後警方在大埔那打素醫院尋獲姓一名28歲的林姓男傷者，面、背、手腳受傷。案件現列作傷人案處理，現正追緝6名年約3040歲，身高1.7米，中等身材的男子。

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