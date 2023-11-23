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2023-11-23 15:15:52

天眼直擊｜大埔男酒吧遭6刀手襲擊 7男涉傷人被捕(更新)

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事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場

事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場

大埔酒吧發生斬人案，社交平台近日流傳三條在大埔一間酒吧的閉路電視片段，顯示周日（19日）凌晨321分，三人坐在酒吧消遣期間，突然有6名刀手闖入向其中一男施襲，遇襲男及其友人隨即擸凳及掟雜物反擊，最終6名刀手狼狽逃離現場，事件中一人遇襲受傷，警方已拘捕7名男子涉傷人，不排除有更多人被捕。

三人坐在酒吧消遣期間，突然有6名刀手闖入向其中一男施襲 三人坐在酒吧消遣期間，突然有6名刀手闖入向其中一男施襲 遇襲男子反應迅速即時「彈起」閃避，並跨過鄰桌朝門口方向逃走，但落地時跌倒，多名刀手一擁而上施襲。 遇襲男子反應迅速即時「彈起」閃避，並跨過鄰桌朝門口方向逃走，但落地時跌倒，多名刀手一擁而上施襲。 遇襲男子反應迅速即時「彈起」閃避，並跨過鄰桌朝門口方向逃走，但落地時跌倒，多名刀手一擁而上施襲。 遇襲男子反應迅速即時「彈起」閃避，並跨過鄰桌朝門口方向逃走，但落地時跌倒，多名刀手一擁而上施襲。 有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。 有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。 有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。 有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。 有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。 6名刀手及後狼狽逃離現場，過程約20秒 事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場 事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場 事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場 事主頑強抵抗走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後狼狽逃離現場

偕同伴擸凳掟雜物擊退刀手

事發地點為大埔運頭角里一間酒吧，閉路電視片拍攝時間為1119日凌晨321分。片段開始有三人坐在酒吧座位聊天，及後有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。遇襲男子反應迅速即時「彈起」閃避，並跨過鄰桌朝門口方向逃走，但落地時跌倒，多名刀手一擁而上施襲。此時事主頑強抵抗，迅速推開前方一兩人，並走入吧枱將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開及投擲刀手。6名刀手及後見形勢不對，狼狽逃離現場，整個過程約20秒。

警稱不排除更多人被捕

警方於當日凌晨約3時20分接獲一名28歲本地男子報案，指他在大埔運頭角里一餐廳内被6名男子懷疑用刀及鐵通襲擊，其後該批男子分別登上兩輛私家車逃去。人員接報到場，該名男子頭、背及腳部受傷，清醒被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。
 
大埔警區反三合會行動組人員接手調查案件，人員根據情報及深入調查後，同日晚上約11時40分在黃大仙區拘捕一名28歲姓馮本地男子涉嫌傷人。經再進一步調查，人員亦於11月20至21日在屯門、上水、九龍、柴灣及大埔區拘捕6名年齡介乎18至27歲的本地男子，涉嫌傷人。所有被捕人獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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