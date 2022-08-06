天眼直擊｜洪水橋私家車撞死狗離去　好心男女落車抬狗回路邊

洪水橋有私家車撞倒狗，車主不顧而去，最終狗隻由旁人抬回路旁。(影片截圖)

洪水橋有私家車撞倒狗，車主沒有停車處理，最終被撞的狗隻倒地不起，奄奄一息，在網上惹起熱議。

網上流傳一段閉路電視錄像，顯示本周二(2日)晚上7時54分，在洪水橋田心村對開的田廈路，有一隻狗在行人路奔跑，然後衝出馬路，此時一輛私家車懷疑收掣不及，將狗隻撞倒後捲入車底拖行數米。意外後私家車一度亮燈，但司機沒有停車處理，反而駛離現場，至於捱撞狗隻曾嘗試站起，惟最終不支倒地，奄奄一息。

司機一度調頭察看狗隻傷勢

其後撞倒狗隻的私家車折返現場，司機調頭察看狗隻的傷勢，並將車輛停泊路邊，前座有乘客下車檢查車頭，惟私家車僅短暫停留後再駛離現場，懷疑未有報警。其後多輛汽車駛過，不少車輛均減慢或繞路而行，之後一輛的士駛至懷疑輾過狗屍，車上一對男女乘客隨後落車，將狗隻抬到行人路上，以免再受車輛輾過之苦。

不少網民看過影片後，均譴責司機無人性，駕駛態度不小心及自私，意外後未有報警處理，要求懸紅通緝該名司機。

根據去年生效的《2021年道路交通(修訂)條例》，若有車輛發生意外而導致不在車內的動物受到損害，該車輛的司機必須停車，並須向警員或任何有合理理由提出要求的人，提供包括姓名及地址的個人資料，否則須盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時內報警。