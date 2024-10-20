天眼直擊｜獨行賊闖電話配件舖4秒盜去店員正充電iPhone　連續兩日同樣衣著作案 (有片)

有獨行賊闖入油麻地一間店舖，迅速盜去收銀枱上的iPhone。(網上影片截圖)

油麻地有店舖遭獨行賊光顧，目標卻不是店內貨物！彌敦道一間電話配件店舖上周四(17日)下午5時許，一名賊人走入店舖後徘徊和四處張望，及後往收銀枱上正充電的iPhone伸出「閃電手」，雖然拔除充電線過程不太順利，但他仍能僅用4秒成功取得iPhone並離開店舖。在獨行賊得手後，店員始發覺事件，惟對方已經逃之夭夭。

前一日獨行賊同一衣著到旺角作案

相信是受害女店員的網民在社交網站上載一段閉路電視片段，清晰拍下獨行賊的衣著和犯案過程，男子犯案時身穿灰色T-shirt和黑色褲、佩戴白色口罩。該網民又指，當時她正在整理貨架，未料損失一部粉紅色的iPhone 15 Plus手提電話。警方指，當日下午近6時接獲彌敦道506號一間店舖的37歲葉姓職員稱，一名年約30至40歲的男子進入店舖後，取走放在收銀枱上的手提電話，再往旺角方向逃去，案件列作「盜竊」，交油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。

有另一受害者稱，該名賊人前一日亦身穿同一衣著，到其位於旺角的店舖偷電話，惟他翌日翻查閉路電視始揭發事件。從其發布的閉路電視片段可見，獨行賊先佯裝查詢維修電話事宜，及後走進電話維修區並盜去一部屬於客人的三星手提電話，整個順手牽羊過程流暢。警方表示，上周四接獲報案指，發現有人前一日下午5時許在店內取走一部手提電話，案件列作「店舖盜竊」，交旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。

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