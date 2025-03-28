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2025-03-28 07:20:00

天眼直擊｜粉嶺過路婦麵包店外撿走銀包　物主報警兼公開CCTV

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天眼直擊粉嶺過路婦麵包店外撿走銀包，物主報警兼公開CCTV。(FB/北區之友Friends of North District)

天眼直擊粉嶺過路婦麵包店外撿走銀包，物主報警兼公開CCTV。(FB/北區之友Friends of North District)

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網上流傳一段懷疑有人拾遺不報的影片，物主報案及公開相關CCTV影片。昨晚一名女網民在社交平台Facebook「北區之友Friends of North District」專頁發帖，指周三(26)下午4時許，在粉嶺聯和墟一麵包店遺失銀包，遂上網貼文求助。翌日，該麵包店提供一段影片給女網民，片段長約15秒，顯示事發時為26日下午約412分，一名手持兩個袋的婦人途經該麵包店外，發現地上有一個銀包，於是上前先以右腳踩住作遮掩，再望入麵包店見無人發現，就俯身把銀包檢起放入袋內，然後再望入麵包店確定無人察覺，便若無其事轉身離開。事後，未知婦人有否把銀包交警方處理。

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婦人發現地上有一個銀包，於是上前先以右腳踩住作遮掩。(FB/北區之友Friends of North District) 婦人望入麵包店見無人發現，就俯身把銀包檢起放入袋內。(FB/北區之友Friends of North District) 婦人望入麵包店見無人發現，就俯身把銀包檢起放入袋內。(FB/北區之友Friends of North District) 婦人望入麵包店見無人發現，就俯身把銀包檢起放入袋內。(FB/北區之友Friends of North District) 婦人再望入麵包店確定無人察覺，便若無其事轉身離開。(FB/北區之友Friends of North District) 婦人再望入麵包店確定無人察覺，便若無其事轉身離開。(FB/北區之友Friends of North District)

物主：佢應該唔會還返銀包畀我㗎啦

女網民指該婦人如此舉動，預料婦人「應該唔會還返(銀包)畀我㗎啦，所以我會決定報案」，並指「順手鋪埋麵包店嘅CCTV俾大家睇吓個阿姐係點樣鬼鬼鼠鼠拎走(銀包)」。

警方表示，26日下午510分接獲報案，一名26歲女子在聯安街一麵包店購買麵包時，將銀包放在斜孭袋中，其後前往附近熟食中心後，發現銀包不知所蹤，於是報案。警員到場並無發現，案件列「遺失或盜竊」跟進。此外，警方指，由於女事主無法肯定是在麵包店門前遺失銀包，因此，暫時不會到麵包店翻查影片。

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