天眼直擊｜粉嶺過路婦麵包店外撿走銀包　物主報警兼公開CCTV

網上流傳一段懷疑有人拾遺不報的影片，物主報案及公開相關CCTV影片。昨晚一名女網民在社交平台Facebook「北區之友Friends of North District」專頁發帖，指周三(26日)下午4時許，在粉嶺聯和墟一麵包店遺失銀包，遂上網貼文求助。翌日，該麵包店提供一段影片給女網民，片段長約15秒，顯示事發時為26日下午約4時12分，一名手持兩個袋的婦人途經該麵包店外，發現地上有一個銀包，於是上前先以右腳踩住作遮掩，再望入麵包店見無人發現，就俯身把銀包檢起放入袋內，然後再望入麵包店確定無人察覺，便若無其事轉身離開。事後，未知婦人有否把銀包交警方處理。