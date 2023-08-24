天眼直擊｜花墟女扒手「打荷包」與同黨即場分贓 男子買花失2000元現金

繼荃灣驚現扒手黨後，花墟亦有女扒手出沒！一名64歲姓郭男子，上周六（19日）下午4時許，於旺角太子道西164號一間花店買花後離開，惟隨即發現銀包不翼而飛，折返花店看到銀包在地下，損失約2,000元。

扒手偷銀包後當場分 贓

一條片長43秒的閉路電視片段，今日（24日）於網上流傳，從片段中可見，男事主手拿著鮮花正步行離開花店，當時花店有一定人流有一點擠擁，一名身穿黑衣的女子同樣手持鮮花緊隨其後，當男事主將步出門口之際，黑衣女子以花作掩飾，左手在男子的背囊迅速地偷去銀包，然後退回店內，更即時與旁邊一名背著豹紋袋的白衣女子一同打開銀包，二人迅速打開銀包，翻來翻去取去現金分贓，黑衣女子又同時不斷望向門口「把風」，約半分鐘後，看到男事主折返，黑衣女子便立即將銀包掉到地上並步出花店離開。