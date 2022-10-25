天眼直擊｜西裝友鰂魚涌茶記疑順手牽iPad　網民限24小時交還稱「已報警」

現今世代，到處都是鏡頭和閉路電視，今次就拍下了這名西裝男疑似順手牽羊！被網民發出「通緝令」，叫他24小時內歸還該部iPad Pro，聲言已經報警，又指有「安心出行」紀錄，「警察好快嚟搵你」。

一名網民昨日於facebook發帖文指，早上於鰂魚涌AIA HK Tower開完會後，獨自到健康村中銀及巴士站旁的樂廚茶餐廳吃飯，約下午1時離開時，遺下一部12.9寸銀色iPad Pro，以玫瑰金色套套著，配有Apple Pencil。網民翻查閉路電視片段，發現一名身穿深灰色西裝外套、杏色長褲、黑皮鞋的西裝男疑順手牽羊，離開座位時拿起iPad Pro，以其黑色背囊掩飾，若無其事般離開。網民指，事後已鎖機，由下午1時56分開始，該iPad Pro一直停留在觀塘開源道鱷魚恤中心，又稱已經報警，限該名西裝男24小時內交還，「24小時內聯絡我仲有計傾」、「呢位人（仁）兄拾遺不報會有後果，警已報，警察好快嚟搵你！同你一齊食飯嘅同事…如果你唔請你位同事自首…警察好快都會搵埋你」。

帖文貼出後在網上瘋傳，網民紛紛留言指責該名西裝男子貪心，「咁冇品嘅」、「睇嚟呢條友好唔掂，咁貪心好心佢啦」、「安心出行搵人」、「要廣傳！緝拿兇徒繩之於法」、「比cctv 影晒佢個樣（雖然有口罩），但都勁樣衰」。