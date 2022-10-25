熱門搜尋:
C觀點 美麗戰場 PARK YOHO Bologna 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
本地
2022-10-25 12:37:22

天眼直擊｜西裝友鰂魚涌茶記疑順手牽iPad　網民限24小時交還稱「已報警」

分享：
西裝友鰂魚涌茶記順手牽iPad　網民限24小時交還稱「已報警」 網民發出「通緝令」，叫他24小時內歸還該部iPad Pro 網民翻查閉路電視片段，發現一名西裝男疑順手牽羊。 該名西網男離開座位時拿起iPad Pro，以其黑色背囊掩飾。 發帖網民聲言已經報警 網民貼出照片，表示於樂廚茶餐廳吃飯 該iPad Pro一直停留在觀塘開源道鱷魚恤中心。

現今世代，到處都是鏡頭和閉路電視，今次就拍下了這名西裝男疑似順手牽羊！被網民發出「通緝令」，叫他24小時內歸還該部iPad Pro，聲言已經報警，又指有「安心出行」紀錄，警察好快嚟搵你」。

一名網民昨日於facebook發帖文指，早上於鰂魚涌AIA HK Tower開完會後獨自到健康村中銀巴士站旁的樂廚茶餐廳吃飯，約下午1時離開時，遺下一部12.9寸銀色iPad Pro，以玫瑰金色套套著，配有Apple Pencil。網民翻查閉路電視片段，發現一名身穿深灰色西裝外套杏色長褲黑皮鞋的西裝男疑順手牽羊，離開座位時拿起iPad Pro，以其黑色背囊掩飾，若無其事般離開。網民指，事後已鎖機，由下午1時56分開始，該iPad Pro一直停留在觀塘開源道鱷魚恤中心，又稱已經報警，限該名西裝男24小時內交還，「24小時內聯絡我仲有計傾」、「呢位人（仁）兄拾遺不報會有後果，警已報，警察好快嚟搵你同你一齊食飯嘅同事如果你唔請你位同事自首警察好快都會搵埋你」。

帖文貼出後在網上瘋傳，網民紛紛留言指責該名西裝男子貪心，「咁冇品嘅」、「睇嚟呢條友好唔掂，咁貪心好心佢啦」、「安心出行搵人」、「要廣傳！緝拿兇徒繩之於法」、「比cctv 影晒佢個樣（雖然有口罩），但都勁樣衰」。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受