天眼直擊｜2賊闖大埔逸雅苑爆竊上晒鏡　保安登樓嚇退(有片)

兩可疑男 蓄短髮不時揀單位落手

有網民昨日於「大埔人大埔谷」Facebook專頁上載多段閉路電視片段，表示昨日下午3時許。網民指，當時察覺到屋外有異響，透過閉路電視發現有2名蓄短髮、孭背囊的形跡可疑男子企圖爆竊，其家人隨即通知保安。第一段影片顯示，有2名蓄短髮、孭背囊的形跡可疑男子進入屋苑大廈某樓層的走廊徘徊，兩人期間不時在門外側耳，傾聽屋內動靜疑似選擇單位落手，最終選定門外設有閉路電視的對面單位落手。其中一人來回把風，另一人以工具打開目標單位鐵閘。第二段影片顯示，約16分鐘後，落手賊人已將目標單位鐵閘打開，正著手爆門，把風賊人側繼續來回走廊，期間疑發現有人，隨即走進防煙門後匿藏。第三段影片可見有保安員巡視，2賊人於防煙門後透過玻璃監視狀況，保安員推開防煙門疑發現賊人蹤影，隨即喝斥並追截，影片在此結束。