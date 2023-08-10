天眼直擊｜2賊闖大埔逸雅苑爆竊上晒鏡　保安登樓嚇退(有片)

大埔逸雅苑昨日有賊闖人潛入大廈爆竊，幸得保安巡樓嚇退，過程亦被涉事單位鄰居門外的閉路電視拍下。鄰居將多段賊人犯案過程的影片上載社交平台，公開2賊人的容貌，並呼籲市民在家門外裝設閉路電視，以防罪案。
兩可疑男蓄短髮不時揀單位落手
有網民昨日於「大埔人大埔谷」Facebook專頁上載多段閉路電視片段，表示昨日下午3時許。網民指，當時察覺到屋外有異響，透過閉路電視發現有2名蓄短髮、孭背囊的形跡可疑男子企圖爆竊，其家人隨即通知保安。第一段影片顯示，有2名蓄短髮、孭背囊的形跡可疑男子進入屋苑大廈某樓層的走廊徘徊，兩人期間不時在門外側耳，傾聽屋內動靜疑似選擇單位落手，最終選定門外設有閉路電視的對面單位落手。其中一人來回把風，另一人以工具打開目標單位鐵閘。第二段影片顯示，約16分鐘後，落手賊人已將目標單位鐵閘打開，正著手爆門，把風賊人側繼續來回走廊，期間疑發現有人，隨即走進防煙門後匿藏。第三段影片可見有保安員巡視，2賊人於防煙門後透過玻璃監視狀況，保安員推開防煙門疑發現賊人蹤影，隨即喝斥並追截，影片在此結束。
網民建議街坊門外裝設閉路電視守望相助
網民指，保安員與賊人於後樓梯展開追逐，惟未能捉到賊人，但指鄰居無被闖入屬不幸中之大幸，並指警方已接手調查。網民亦提醒街坊注意屋企門窗、鎖好鐵閘，又建議門外裝設閉路電視，認為「不但保護自己，更可以幫埋街坊看門口」，守望相助。