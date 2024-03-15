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2024-03-15 17:12:10

天眼直擊｜4童黨夜探石門商場夾公仔舖 掹走多隻公仔：我攞呢隻

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夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb)

夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb)

近年香港夾公仔機大行其道，沙田石門京瑞廣場二樓一間夾公仔舖，有4名童黨男女於昨晚11時43分在店舖伸手入公仔機掹走多隻公仔，得手後施施然離去，惟其所為已被「天眼」拍得一清二楚，店東在社交平台發布影片，呼籲4人主動聯絡。

夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb) 夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年。(Go Go Shatin fb)

店東社交平台尋人

夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年，其中一名戴帽少年當時手抱兩隻大公仔行經店舖，另2男1女行入舖內，其中金毛男抱着兩個大公仔，同行的黑衣少年及女童則兩邊張望。

金毛男偕黑衣少年走入一夾公仔舖，金毛男左手指向玻璃櫃內的大公仔，向黑衣同黨說：「我攞呢隻」，他隨即放低手上的兩隻公仔到地上，之後熟手地伸手入公仔機內，展現長臂「優勢」先後掹走3隻公仔，其中最後一隻粉紅色公仔較大，他要較多時間掹走，繼而奪門而去，其間黑衣同黨已執走之前的「戰利品」，連同在店外等候的一男一女同黨「滿載而歸」離開。由於他們闖入店舖時，手上已有多隻公仔，亦曾對其他店鋪「手指指」，不排除附近亦有店舖被盜竊貨物。

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網民質疑「點解半夜佢哋可以響商場入面」

有網民稱「點解半夜佢哋都可以響商場入面？京瑞個廣場吾鎖門架？」，亦有人指「唉，點解年青人咁貪心」，促報警處理，「有哂樣貌一定捉到」，另有人指涉事偷竊男童「隻手咁長」、「咁勁既」。

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