天眼直擊｜4童黨夜探石門商場夾公仔舖 掹走多隻公仔：我攞呢隻

金毛男偕黑衣少年走入一夾公仔舖，金毛男左手指向玻璃櫃內的大公仔，向黑衣同黨說：「我攞呢隻」，他隨即放低手上的兩隻公仔到地上，之後熟手地伸手入公仔機內，展現長臂「優勢」先後掹走3隻公仔，其中最後一隻粉紅色公仔較大，他要較多時間掹走，繼而奪門而去，其間黑衣同黨已執走之前的「戰利品」，連同在店外等候的一男一女同黨「滿載而歸」離開。由於他們闖入店舖時，手上已有多隻公仔，亦曾對其他店鋪「手指指」，不排除附近亦有店舖被盜竊貨物。