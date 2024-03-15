天眼直擊｜4童黨夜探石門商場夾公仔舖 掹走多隻公仔：我攞呢隻

近年香港夾公仔機大行其道，沙田石門京瑞廣場二樓一間夾公仔舖，有4名童黨男女於昨晚11時43分在店舖伸手入公仔機掹走多隻公仔，得手後施施然離去，惟其所為已被「天眼」拍得一清二楚，店東在社交平台發布影片，呼籲4人主動聯絡。
店東社交平台尋人
夾公仔舖店東主將拍下的片段上載社交平台，顯示當時商場已沒其他人，涉案為3男1女少年，其中一名戴帽少年當時手抱兩隻大公仔行經店舖，另2男1女行入舖內，其中金毛男抱着兩個大公仔，同行的黑衣少年及女童則兩邊張望。
金毛男偕黑衣少年走入一夾公仔舖，金毛男左手指向玻璃櫃內的大公仔，向黑衣同黨說：「我攞呢隻」，他隨即放低手上的兩隻公仔到地上，之後熟手地伸手入公仔機內，展現長臂「優勢」先後掹走3隻公仔，其中最後一隻粉紅色公仔較大，他要較多時間掹走，繼而奪門而去，其間黑衣同黨已執走之前的「戰利品」，連同在店外等候的一男一女同黨「滿載而歸」離開。由於他們闖入店舖時，手上已有多隻公仔，亦曾對其他店鋪「手指指」，不排除附近亦有店舖被盜竊貨物。
網民質疑「點解半夜佢哋可以響商場入面」
有網民稱「點解半夜佢哋都可以響商場入面？京瑞個廣場吾鎖門架？」，亦有人指「唉，點解年青人咁貪心」，促報警處理，「有哂樣貌一定捉到」，另有人指涉事偷竊男童「隻手咁長」、「咁勁既」。