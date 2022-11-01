天際走廊啟用飛機腳底經過　旅客往閘口可控制在約8分鐘

連接1號客運大樓及T1衛星客運廊的「天際走廊」今日正式開放啟用，全長約200米，是機管局耗資90億元翻新1號客運大樓工程一部分，機管局工程及科技執行總監梁永基提到，天際走廊兩旁邊緣設有玻璃地板，讓旅客可俯瞰經過走廊的飛機機頂，旅客使用走廊代替承搭接駁巴士可較易掌握時間，只需約8分鐘。有旅客率先使用走廊前往登機閘口，感設計舒適，並感玻璃設計地板有驚喜；另有旅客預期有助趕往登機。

天際走廊2020年初大致組裝完成，梁永基指，旅客經走廊前往T1衛星客運廊只需8至10分鐘，以住坐巴士需時也是約10分鐘，但巴士不時要讓路予飛機滑行，影響旅客體驗，走廊則可避免此情況。走廊以玻璃設計兩側，可180度飽覽停機坪景色，邊陲位置更特別以玻璃作地板，讓飛機在旅客腳底經過。走廊兩端將分別設餐廳和觀景台，餐廳料明年首季營運，讓旅客在走廊景緻下用餐，觀景台則料今年稍後時間完成。

準備前往台灣探親的李小姐經走廊往衛星客運廊準備登機，她感走廊設計舒適，指示也算清晰，惟未熟習，一度以為走錯方向，亦不用逼巴士和等待開車，感較方便；又特別感到玻璃地板可觀察飛機經過有驚喜。施生一家則準備前往大阪旅遊，等待上機前，留意到走廊啟用，上去參觀，認為走廊方便很多，「鐘意幾時嚟就幾時嚟」，相信也幫助到「last minute」趕機人士。

天際走廊淨空逾28米、跨度逾130米，足夠目前最龐大的客機A380型號通過，以3件預制組件9天內完成主要工程，減少滑行道停用時間。走廊原定2020年中啟用，但因疫情影響，包括衛星客運廊沒有飛機升降需求、去年並曾用作臨時採樣中心，因此延至今天才啟用。