天際走廊啟用 飛機腳底駛過 旅客8分鐘即抵閘口

坐飛機起飛前多一個打卡位！連接香港國際機場1號客運大樓及T1衛星客運廊的「天際走廊」昨日正式啟用，毋須再乘坐接駁巴士前往客運廊上機。由客運大樓經走廊到閘口只需約8分鐘，避免巴士讓路予飛機造成潛在延誤情況。
圖：徐炯晞
客運廊閘口由501至510重編為13至22號，機管局工程及科技執行總監梁永基提到，天際走廊兩旁邊緣特設玻璃地板，讓旅客可俯瞰穿過走廊的飛機機頂，而旅客使用走廊代替乘搭接駁巴士可較易掌握時間。走廊上兩端將設餐廳和觀景台，分別料於明年首季開業及今年底至明年初完工。
前往台灣探親的李小姐昨經走廊往衛星客運廊準備登機，她指走廊設計舒適，不用逼巴士也較方便，對玻璃地板可見飛機經過感驚喜。準備前往大阪旅遊的施先生一家，更特意參觀，認為走廊方便很多，「鍾意幾時嚟就幾時嚟」，相信也幫助到「last minute」趕機人士。
天際走廊是機管局耗資90億元翻新1號客運大樓工程一部分，原定2020年中啟用，但因疫情影響，包括衛星客運廊沒有飛機升降需求、去年曾用作臨時採樣中心等，因此走廊延至昨天才啟用。梁永基指，天橋工程項目原來預算約9億元，疫情所致延期費用須與承辦商討論由誰負責，但最終造價料與估算相若。