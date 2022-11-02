天際走廊啟用 飛機腳底駛過 旅客8分鐘即抵閘口

坐飛機起飛前多一個打卡位！連接香港國際機場1號客運大樓及T1衛星客運廊的「天際走廊」昨日正式啟用，毋須再乘坐接駁巴士前往客運廊上機。由客運大樓經走廊到閘口只需約8分鐘，避免巴士讓路予飛機造成潛在延誤情況。

圖：徐炯晞

客運廊閘口由501至510重編為13至22號，機管局工程及科技執行總監梁永基提到，天際走廊兩旁邊緣特設玻璃地板，讓旅客可俯瞰穿過走廊的飛機機頂，而旅客使用走廊代替乘搭接駁巴士可較易掌握時間。走廊上兩端將設餐廳和觀景台，分別料於明年首季開業及今年底至明年初完工。