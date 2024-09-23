天際100夥大灣區3大高塔組聯盟 天際線旅遊吸客

在廣東省文化和旅遊廳、香港旅遊發展局以及澳門旅遊局支持下，粵港澳大灣區高塔聯盟於本月12日在廣州塔正式成立，有助提升大灣區的旅遊吸引力和競爭力，助力大灣區打造具有國際影響力的旅遊品牌。

聯盟包括天際100香港觀景台、廣州塔、深圳平安金融中心雲際觀光層、澳門旅遊塔會展娛樂中心，這四座高塔各具特色。廣州塔高達600米，是中國最高的塔；深圳平安金融中心雲際觀光層高547.6米，是深圳最高的觀景台；天際100香港觀景台高393米，是香港最高的室內觀景台；澳門旅遊塔會展娛樂中心高338米，是澳門的最高建築。

這些塔樓共同展示了大灣區獨特的城市風貌，期望通過聯盟及其獨特的高塔旅遊方式，展示現代化、多樣性和開放性的旅遊特色，充分發揮香港、澳門、廣州和深圳四大中心城市的輻射帶動作用。四座高塔代表簽訂了戰略合作協議，未來將在運營策略、市場營銷、文化交流等方面展開合作，並首次推出粵港澳大灣區四座高塔聯名書簽。未來，聯盟將逐步推出更多優惠措施，為遊客提供更豐富、更優質的文化和旅遊產品，通過資源共享、品牌共建和市場推廣，充分發揮區域協同發展的潛力，打造展示大灣區現代化國際形象的亮麗名片，並促進文化和旅遊國際合作的新優勢。