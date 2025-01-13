天際100特設易易MoMo神社 誠邀各位祈福納祥 迎接美滿新一年

蛇年將至，大家都希望新一年全年好運！為讓市民可於新春行大運，在2025年能事事順利，天際100香港觀景台特別推出一連串新春優惠及賀年活動，與大家一同歡度新春，迎接好運新一年！
立即購買新年煙花匯演套票 體驗特色賀年活動
為與廣大市民歡度新春，今年的「農曆新年煙花匯演」將於大年初二晚上在維港上空綻放，聳立西九海旁，前無遮擋的天際100正是觀賞煙花的其中一個理想地點，讓你可站在393米高的觀景台，觀賞維港兩岸璀璨奪目的蛇年賀歲煙花。天際100現推出「2025農曆新年煙花匯演套票」，只需港幣388元便已包含天際100煙花時段標準門票、Cafe 100迎賓飲品、新春幸運曲奇、中華藝術體驗及幸運拍拍機遊戲體驗。
天際100於當晚特別準備了精彩的賀年活動，包括香港特色小食龍鬚糖、糖蔥餅，以及彩虹書法和麵粉公仔手作等特色攤位。訪客亦可大玩趣味拍拍機遊戲，一試自己的身手和運氣，只需拍中指定數字，即可獲一份神秘禮品。
新春家庭套票優惠 一家老少享美好時光
天際100亦推出新春家庭套票，由即日至1月28日登入官網，便可以港幣598元購買套票，套票包含兩張成人票及兩張小童/長者票，訪客入場後更可於現場打印兩張6R相片以作留念，凝聚美好時光。
港人持指定字頭身份證 新春門票享優惠
同時，本地市民於新春期間購買亦可享優惠，只需持有的香港身份證開頭英文字母為「S」、「N」、「A」、「K」或「E」，由即日至1月28日到現場購買標準門票，成人票價僅需港幣88元，小童或長者票價僅需港幣68元。
天際100觀景台北面更於新春期間特別設置了充滿和風的「易易MoMo神社」，讓大家就算不飛去日本，一樣可以於神社祈福。訪客由即日至2月10日，可以走過鳥居門，誠心祈求貓頭鷹精靈降好運，讓大家於蛇年事事順景，並拍下照片。再用木棍輕敲位於MoMo中間的「金運不苦勞御柱」，並於許願牌寫下心願再掛到相應顏色的柱上，以「祈」望蛇年好運來。此外，於1月31日年初三及2月2日的下午二時至四時，更會舉行易易MoMo見面會，想合照便不容錯過。